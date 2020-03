Petrobras reduz gasolina em 12% e diesel em 7,5% após queda do petróleo e coronavírus

A Petrobras anunciou que reduzirá o preço médio da gasolina em suas refinarias em 12% e do diesel em 7,5% a partir de quinta-feira (19).

A medida repassa a queda nos preços do petróleo, que nesta quarta (18) estão no menor nível desde 2003. O combustível cai por causa dos impactos da expansão do novo coronavírus e de uma guerra de preços entre grandes produtores.

O repasse de ajustes dos combustíveis nas refinarias para o consumidor final nos postos não é imediato e depende de diversos fatores, como consumo de estoques, impostos, margens de distribuição e revenda e mistura de biocombustíveis.

A Petrobras já havia reduzido o preço dos combustíveis na semana passada, também repassando aos consumidores a desvalorização do Brent (referência internacional do petróleo).

Na semana passada, o corte havia sido de 9,5% na gasolina e de 6,5% no diesel. Nesta quarta-feira (18), o barril do petróleo do tipo Brent atingiu o menor patamar desde 2003, sendo cotado a US$ 27. O valor está inferior as mínimas já registradas em 2016, que também girou ao redor dos US$ 30.