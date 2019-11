Petrobras reajusta preço da gasolina em 4%; diesel é mantido

A Petrobras voltou a elevar o preço da gasolina que é vendida nas refinarias, de acordo com a agência Reuters. Com isso, o litro do combustível passa a valer R$ 1,91.

O repasse de mudanças nos preços ao consumidor final depende de outros fatores como margem das revendedoras e distribuidoras, misturas de biocombustíveis e impostos.

O preço do diesel, em contrapartida, são sofreu reajuste. A mudança operada pela Petrobras no preço da gasolina ocorre em meio a um cenário de dólar em alta. A moeda norte-americana encerrou a sessão de ontem (26) com avanço de 0,63%, a R$ 4,23, renovando a máxima nominal.

O último reajuste nos preços dos combustíveis foi operado no dia 19 deste mês, quando o preço da gasolina foi elevado em 2,8%.