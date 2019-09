Petrobras eleva preço de gasolina em 2,5% nas refinarias

A Petrobras elevou nesta sexta-feira (27) os preços da gasolina em suas refinarias em cerca de 2,5%, de acordo com informações no site da estatal. Com relação ao diesel, não houve alteração.

O reajuste ocorreu após a companhia ter aumentado em 3,5% o preço da gasolina na quinta-feira, dia 19. Naquela oportunidade, também elevou o valor do diesel em 4,2%.

Em Fortaleza, na modalidade EXA (Ex-Ponto "A") o valor passou de R$ 1781,90/ m³ anunciado dia 19 de setembro para R$ 1826,40 / m³. Já no tipo de venda ETM (entrega no Tanque de Destino Marítimo), foi em Fortaleza de R$ 1726,90/ m³ para R$ 1771,40 / m³.

O possível repasse do aumento para os consumidores finais fica a critério das distribuidoras e postos.

Segundo a última pesquisa divulgada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), na semana entre os dias 15 e 21 de setembro, o preço médio da gasolina nos postos no Ceará ficou em R$ 4,594, sendo R$4,603 em Fortaleza.

Os preços para a gasolina e o diesel vendidos às distribuidoras tem como base o preço de paridade de importação, formado pelas cotações internacionais destes produtos mais os custos que importadores teriam, como transporte e taxas portuárias, por exemplo. Além disso, a avaliação do valor considera uma margem que cobre os riscos, como volatilidade do câmbio e dos preços.