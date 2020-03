Petrobras diz que sacará US$ 8 bilhões em linha de crédito compromissada

A Petrobras vai sacar US$ 8 bilhões do limite do seu cheque especial. A estatal informou que fez a solicitação aos bancos do desembolso de linhas de crédito compromissadas (revolving credit lines) neste valor.

"O desembolso é consistente com a estratégia de reforçar a liquidez da companhia, a fim de se resguardar dentro do contexto atual de crise, em função da pandemia do covid-19 (coronavírus)e do choque de preços do petróleo", disse a companhia.

A Petrobras disse que avalia outras formas de reforço do seu fluxo de caixa, como a redução adicional de custos e otimizações de seu capital de giro.

Mais cedo, a estatal disse que irá adiar, sem data definida, o recebimento das propostas para a venda de suas refinarias.