Petrobras anuncia reajuste de 12% para a gasolina; alta vale a partir desta quinta-feira (21)

A Petrobras informou nesta quarta-feira, 20, às distribuidoras que vai aumentar a gasolina em 12% a partir da quinta-feira, 21. É o terceiro aumento em maio, seguindo a recuperação do preço do petróleo no mercado internacional.

De acordo com a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom), o aumento será de R$ 0,1350 por litro.

A medida agrada importadores e também o setor de etanol, que reivindica aumento no valor da gasolina para reduzir as perdas com as vendas observadas desde o início da pandemia, quando o combustível fóssil caiu cerca de 5% nos postos de abastecimento.

Recentemente, a Petrobras elevou também o preço do diesel, em 8% o primeiro aumento após o início da pandemia. Este reajuste passou a valer a partir da terça-feira, 19.

Depois de ter chegado a ser cotado abaixo dos US$ 20 o barril em meados de abril, o petróleo iniciou na semana passada uma escalada de alta, motivado pela volta de algumas economias após meses de retração decorrente da pandemia do coronavírus.

Nesta quarta, o petróleo tipo Brent para os contratos de julho operava em alta de 2,91% há pouco, cotado a US$ 35,66 o barril.