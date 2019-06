Pessimismo aumenta na análise do cenário brasileiro

O pessimismo dominou o resultado da 31ª edição do Índice de Expectativas dos Especialistas em Economia (IEE). Os três índices: percepção geral (86,2 pontos), percepção futura (97,7 pontos) e percepção presente (77,9 pontos) registraram descrença dos analistas consultados em relação ao quadro econômico nacional.

Além disso, das nove variáveis investigadas, sete estão abaixo de 100 pontos, constrastando com três da última pesquisa, indicando ceticismo no segmento. Com a menor pontuação está novamente "Salários Reais", com 44,4.

Com pontuação baixa também estão: cenário internacional (93,1), taxa de juros (91), evolução do PIB (90,3), taxa de inflação (85,4), nível de emprego (79,9) e taxa de câmbio (63,2).

Gastos públicos (123,6) e oferta de crédito (104,9) superaram os pontos mínimos e foram as únicas variáveis analisadas com otimismo, mas longe do máximo de 200 da pesquisa.

Em uma parceria da Fecomércio-CE com o Conselho Regional de Economia (Corecon-CE), o levantamento bimestral colheu no período maio-junho as expectativas de 102 especialistas em economia.

Conforme a metodologia, cada uma das variáveis analisadas gera três índices: de percepção presente, futura e de expectativa geral. Considerando a soma das variáveis, o índice geral declinou para 86,2 pontos, uma redução significativa de 18,2% em relação à pesquisa anterior. Sobre o comportamento futuro das variáveis, a pesquisa apresenta também declínio nas expectativas, de 16,1%.

A percepção sobre o desempenho presente também revelou elevação no pessimismo de 17,4%, registrando 77,9 pontos.

Vale salientar que as expectativas movem os agentes econômicos impactando, positivamente ou negativamente, o comportamento das diversas variáveis econômicas como consumo, investimento, poupança, taxa de juros, dentre outras.

Ao mesmo tempo, a performance, positiva ou negativa das variáveis, índices e indicadores econômicos interfere na percepção dos diversos agentes econômicos. Assim, as expectativas são a um só tempo causa e consequência do comportamento econômico.