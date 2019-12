Pesquisa mostra que 62% das prefeituras diminuíram quadro de funcionários por conta da crise

Uma pesquisa revela que 62% das prefeituras do Ceará tiveram que reduzir o quadro de funcionários para fechar as contas, levantamento da Confederação Nacional de Municípios (CNM), divulgado nesta sexta-feira (13).

Além disso, o estudo da CNM destacou que 54,7% dos gestores afirmam que pagarão as contas de dezembro em dia, incluindo a quitação do 13° salário. Mas as contas de outros meses serão adiadas para 2020.

Com isso, o décimo terceiro salário dos servidores será pago por meio de duas parcelas até 20 de dezembro em 64,1% das prefeituras do Ceará. Desta maneira, 98,3% das gestões confirmaram que o aumento de 1% do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) ajudarão no pagamento do direito.

Mesmo assim, 66% apontaram que outros gastos de meses anteriores deste ano serão postergados para 2020 devido à falta de recursos suficientes.

Metodologia

De acordo com a pesquisa, a equipe de funcionários das prefeituras é composta principalmente por funcionários públicos, seguidos dos que são regime CLT e outros cargos (estagiários ou comissionados). Ao todo, são 305.324 colaboradores que trabalham nos municípios.

Em relação aos procedimentos metodológicos do estudo, todas as regiões do Estado foram incluídas no estudo. Destas, 116 das 184 prefeituras do Ceará responderam o questionário, formulado por dez perguntas relacionadas a administração dos cofres municipais.

Por conta da crise econômica, 59,8% das prefeituras confirmaram que os municípios estão com atraso no pagamento de fornecedores.