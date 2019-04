Pesquisa do Procon indica redução de 1,67% no preço de alimentos e produtos em Fortaleza

Os preços dos alimentos e produtos registraram uma redução de 1,67% no mês de abril, de acordo com pesquisa divulgada nesta terça-feira (30) pelo Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor (Procon Fortaleza). Entretanto, a diferença de um mesmo produto entre os supermercados pesquisados pode chegar a 302,71%

O levantamento, realizado entre os dias 22 e 23 de abril, mostrou que a soma da média dos 60 produtos pesquisados nos supermercados de Fortaleza, no período em que foi feito o levantamento, chegou a R$ 446,85, enquanto que, no mês de março, a soma da média foi de R$ 454,44.

Abacaxi, batata e alho foram os alimentos que mais variam de preço entre os supermercados pesquisados. As diferenças chegaram a 302,71%, 193,97% e 186,88%, respectivamente. Outros seis alimentos também apresentam variações acima de cem por cento. Confira abaixo quais foram as maiores variações:

Produto/Menor preço/Maior preço/Variação

Abacaxi (Unidade) R$ 2,58/R$ 10,39/302,71%

R$ 2,58/R$ 10,39/302,71% Batata (Kg) R$ 2,99/R$ 8,79/193,97%

R$ 2,99/R$ 8,79/193,97% Alho (Kg) R$ 12,20/R$ 35,00/186,88 %

R$ 12,20/R$ 35,00/186,88 % Pimentão (Kg) R$ 3,19 /R$ 7,98 /150,15 %

R$ 3,19 /R$ 7,98 /150,15 % Laranja (Kg ) R$ 1,98 / R$ 4,75 /139,89 %

) R$ 1,98 / R$ 4,75 /139,89 % Cebola (Kg) R$ 2,48 /R$ 5,85/135,88 %

R$ 2,48 /R$ 5,85/135,88 % Mamão (Kg) R$ 1,79 /R$ 3,75/109,49 %

R$ 1,79 /R$ 3,75/109,49 % Banana (Kg) R$ 2,98/R$ 5,99 /101,00 %

R$ 2,98/R$ 5,99 /101,00 % Cenoura (kg) R$ 2,98/R$ 5,99/101,00 %



Segundo a diretora do Procon Fortaleza, Cláudia Santos, os estabelecimentos são obrigados a cumprir o preço de ofertas. "O consumidor deve pagar o preço anunciado em encartes e anúncios publicitários. Se houver divergência entre o preço anunciado e o registrado no caixa, o consumidor deve pagar o menor valor", ressaltou.