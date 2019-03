Pedidos de falência sobem 52,3% em fevereiro ante janeiro, diz Boa Vista

Os pedidos de falência no País avançaram 52,3% em fevereiro ante janeiro, conforme dados da Boa Vista. Do mesmo modo, os pedidos de recuperação judicial avançaram (72,4%), assim como as recuperações judiciais deferidas (115,8%). Mas as falências decretadas caíram 21,8% no período.

Em 12 meses, por sua vez, os pedidos de falência recuaram 11,7%. Em janeiro nessa base de comparação, a queda era de 14,5%. As falências decretadas subiram 0,7%, enquanto os pedidos de recuperação judicial registraram queda de 6,5% e as recuperações judiciais deferidas avançaram 3,8%.

Segundo a Boa Vista, o declínio dos pedidos de falência na comparação em 12 meses reflete a melhora nas condições econômicas desde o ano passado. "A continuidade desse recuo dependerá de uma retomada mais acelerada da atividade econômica nos próximos períodos".