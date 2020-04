Pedidos de auxílio-desemprego nos EUA caem a 4,427 milhões na última semana

Os novos pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos tiveram queda de 810 mil na semana encerrada em 18 de abril, para 4,427 milhões, segundo dados com ajustes sazonais publicados hoje pelo Departamento do Trabalho do país. O número na casa dos milhões, contudo, evidencia que a pandemia de coronavírus continua tendo forte impacto na economia americana,

O total ficou acima da expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, de 4,3 milhões de solicitações.

Já o número da semana anterior (até 11 de abril) foi ligeiramente revisado para baixo, de 5,245 milhões para 5,237 milhões de pedidos.

Fonte: Dow Jones Newswires.