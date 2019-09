Paulo Guedes quer acelerar privatizações no país e fazer reforma tributária 'conciliatória'

O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse, na tarde desta quinta-feira (5), em palestra para empresários em Fortaleza, que o Governo Federal vai acelerar o processo de privatizações.

Sobre a reforma tributária, Guedes afirmou que quer fazer uma "reforma conciliatória". "Tem gente achando que há quatro reformas, mas não vai ter briga", disse. "Estamos com dois movimentos importantes. Vamos entrar com o Pacto Federativo no Senado e com a reforma tributária. Aí vamos conversar tanto com o presidente da Câmara como o do Senado para saber por onde entra (a reforma tributária)", completou.

O ministro disse, em tom de brincadeira, que depois do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento, criado no governo Lula) vai sugerir a criação do PAP (Programa Aceleração de Privatização).

O ministro defendeu que o processo de venda das empresas deve ser mais ágil. "A gente prepara a a documentação. Manda para o TCU (Tribunal de Contas da União) e aí, volta (...). Demora mais um ano e meio. Não tem como", criticou o ministro, ao acrescentar que a questão da venda de estatais deveria ser mais desburocratizada.

"Qual a dúvida de privatizar os correios? Lá nasceu o mensalão. Ninguém escreve mais cartas", sugeriu o ministro, ao enumerar as vantagens de se privatizar a estatal, citando a concorrência de gigantes multinacionais do setor.

"Para vender uma subsidiária é uma dificuldade. Veja o caso da Petrobras. Para vender a subsidiária do gás, eu mando para mais eficiência na iniciativa privada e capitalizo a Petrobras para explorar petróleo... Mas é uma dificuldade", disse.

Guedes está no Nordeste para um encontro com empresários. Ele falou sobre o novo modelo da economia brasileira, baseado na democracia liberal.