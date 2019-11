Passaporte Fortaleza deve aumentar tempo de permanência do turista na Capital

O lançamento nesta quarta-feira (20) do Passaporte Fortaleza deve aumentar o número de turistas em diversos pontos da Capital e elevar o tempo de permanência do visitante na cidade. Mesmo que ainda não haja estimativas para isso, a Secretaria de Turismo (Setfor) do município implementou a medida com este objetivo.

A publicação, em forma de um passaporte de verdade, traz onze dicas de passeios, locais de compras e pontos turísticos da capital cearense. O visitante que completar o percurso ganha um brinde e um Certificado de Visitação, que poderão ser retirados no Estoril (Rua dos Tabajaras, 397), sede da Setfor.

"Esse é um instrumento importante para potencializar as visitas dos turistas na nossa cidade. Não temos conhecimento de outra capital que tenha esse instrumento. É apenas uma indução para os turistas ficarem mais tempo na cidade e visitarem lugares imperdíveis", diz Alexandre Pereira, secretário do Turismo de Fortaleza.

Os passaportes, que terão uma versão em português e outra em inglês, poderão ser obtidos gratuitamente nas Casas do Turista. Também serão distribuídos nos principais hotéis da cidade e na área de desembarque do aeroporto.

Funcionamento

O funcionamento é simples: em cada local sugerido na publicação, o visitante poderá carimbar seu passaporte ou pedir uma nota fiscal ou recibo que comprove sua ida ao lugar. Ao conseguir todas as validações, tem direito ao brinde e ao Certificado de Visitação. Caso não possa retirar o brinde no Estoril, no horário comercial, poderá fazê-lo na Casa do Turista do Shopping Del Paseo (Avenida Santos Dumont, 3131), que atende diariamente, das 10h às 22h.

"O último lugar de visitação é o Estoril onde o turista tem a oportunidade de bater uma foto do painel e ganhar um brinde que é uma bolsa de praia com acessórios. O mais importante é que esse passaporte tem validade em dezembro de 2020. Vamos começar agora no início de dezembro e se ele não conseguir carimbar todos os locais ele pode voltar e terminar de carimbar", explica o secretário.

Além disso, a ordem de visitação sugerida não é obrigatória, podendo ser feita de acordo com o interesse de cada visitante. "É uma maneira de fazer esse visitante se sentir mais acolhido e viver uma experiência especial, desde sua chegada ao aeroporto", avalia.



Os onze passeios e/ou locais que compõem o roteiro do Passaporte Fortaleza são os seguintes: Fortaleza Bus, Praia do Futuro, Mercado dos Peixes, Feirinha da Beira-Mar, Projeto Pôr do Sol Fortaleza, Museu da Fotografia, Catedral e Forte de Nossa Senhora da Assunção, Mercado Central, Pirata Bar e Estoril.