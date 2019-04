Passageiros relatam demora em decolagens da Avianca Brasil para Fortaleza

Passageiros relatam demora de pelo menos duas horas para decolar em voos que iriam desembarcar na Capital. Os problemas com a companhia se intensificaram desde que ela anunciou o cancelamento de 20 voos, que iriam desembarcar ou decolar em Fortaleza entre os dias 15 e 17 de abril.

“Eu esperei das 19h20 às 21h30 em um voos da Avianca de Guarulhos para Fortaleza. A companhia só informou que os horários serão atrasados cada vez mais", afirma a passageira Iara Almeida.

De acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), recomenda-se que os passageiros fiquem atentos aos comunicados que a Avianca deve fazer sobre a situação do seu voo e, em caso de dúvida, busquem informações no site da companhia aérea na internet ou contatem os seus canais de atendimento telefônico, eletrônico ou presencial.

Direitos do consumidor

Os passageiros com bilhetes da Avianca devem entrar em contato com a aérea para informar se haverá reembolso ou relocação da viagem através de outra companhia, de acordo com orientações de Sávio Sá, secretário geral adjunto da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB Ceará.

“Se não houver nenhuma resposta da empresa , o consumidor pode fazer um registro no portal do consumidor e no no portal da Anac para relatar o que está acontecendo. Eles irão repassar aos órgãos de defesa locais, que irão tomar as devidas providências. As entidades dão um período de 10 a 15 dias para a empresa dar uma resolução que seja eficaz. Caso não haja, o consumidor pode buscar a Justiça para tentar reparar o prejuízo material e dano moral”, afirma o especialista.

Além disso, para entrar reclamar ou entrar na Justiça, todas as circunstâncias precisam ser comprovadas para que se ganhe a causa, aponta.