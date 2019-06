Passageiros reclamam de longas filas e demora no check-in no Aeroporto de Fortaleza na madrugada

Longas filas e confusão foram registradas na madrugada deste sábado (29) na nova área do check-in do Aeroporto de Fortaleza.

O Diário do Nordeste conversou com uma passageira que afirmou que o despacho de bagagens chegou a parar. "A fila de bagagens estava literalmente parada, uma fila de 300 pessoas, uma quantidade enorme para quatro funcionários", disse a psicóloga Diana Saker. Diana afirmou que houve um despreparo por parte dos funcionários e informou que "era para ter no minimo ter pedido desculpa", acrescentou.

Um outro cliente relatou problema na esteira. "A esteira que leva as malas estava travada, quebrada, e ali se formou a fila toda. Todo mundo tava desesperado. Os próprios funcionários diziam 'tá travando, tá quebrado'", disse o zootecnista Celso Nagai.

O zootecnista também precisou trocar de guichê, pois o leitor de código de barras não lia o ticket.

A Fraport, que administra o aeroporto, disse que houve "alguns equívocos na condução de determinadas bagagens, mas trataram-se de situações pontuais que não geraram qualquer impacto nas operações". A Fraport disse reafirmar "compromisso e esforços para que todos se adaptem ao novo espaço da melhor maneira". O check-in está funcionando normalmente neste sábado, de acordo com a empresa.

A nova área do chekin foi inaugurada na última terça-feira (25) e os passageiros chegaram a ficar confusos com os atendimentos no primeiro dia de mudanças. Passageiros ouvidos pela reportagem relataram que a sinalização não é suficientemente clara.