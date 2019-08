Pasep: Banco do Brasil pagará R$ 75 milhões a mais de 30 mil cearenses

Mais de 30 mil cearenses receberão os recursos do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) disponibilizados nesta segunda-feira (19). De acordo com o Banco do Brasil (BB), o valor total para o saque no Estado é de R$75 milhões.

Para os beneficiados pelo recurso que são clientes do banco, o valor será depositado automaticamente nesta segunda-feira à noite. Cerca de 30 mil brasileiros não precisarão realizar outros procedimentos para receber o dinheiro, segundo o BB.

Para os cotistas que são clientes de outras instituições e possuem saldo de até R$ 5 mil, a transferência poderá ser feita via TED, sem custos adicionais, a partir da próxima terça-feira (20). O procedimento também poderá ser realizado pelos terminais de autoatendimento e pela internet, através do endereço eletrônico www.bb.com.br/pasep.

Herdeiros, portadores legal e outros cotistas poderão realizar os saques a partir do dia 22 de agosto nas agências do BB. Os valores serão concedidos para os participantes do Fundo que ainda não sacaram os recursos.

A ação faz parte da Medida Provisória nº 889, publicada no dia 24 de julho 2019. Segundo a MP, o saque poderá ser efetuado caso o participante tenha idade mínima de 60 anos ou estar inserido em um dos demais motivos de saque como: aposentados; na condição de invalidez; militar reformado ou da reserva; portador de HIV/AIDS ou de neoplasias malignas; e beneficiários de amparo social.