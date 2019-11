Parques têm combos a partir de R$ 49,90 durante a Black Friday

Além da compra de eletrodomésticos, produtos e alimentos, os descontos da Black Friday também chegaram para aqueles consumidores que buscam menores preços na hora de se divertirem. Beach Park, no Aquiraz, e Ipark, em Maranguape, estão com descontos de até 60% e vantagens estendidas até 2020 para os clientes.

Beach Park

Com promoções até o início de dezembro, o Beach Park oferece descontos de até 60% para os seus clientes. Os benefícios são válidos tanto para o parque como para os resorts. O período de ofertas iniciou na última quarta-feira (27) e se estende até às 23h:59 do dia 1º de dezembro.

O ingresso para 2020 no Aqua Park ficou de R$120,00, podendo ser parcelado em até 3 vezes, mas o lote é limitado. Já os clientes que desejam desfrutar dos resorts poderão encontrar tarifas especiais em apartamentos para casais e famílias.

O parque oferece a diária no gran standard, no Oceani Beach Park Hotel, com café da manhã incluso por R$ 300,00. E quem adquirir a diária durante a Black Friday poderá ter direito a uma remarcação de data grátis. Assim, o consumidor poderá comprar a diária agora e decidir depois a data da viagem, que devem ser marcadas entre janeiro e dezembro de 2020.

Além disso, os hóspedes do Beach Park que adquirirem a diária nos hotéis com o parque incluso poderão desfrutar por mais tempo, entrando uma hora antes da abertura ao público.

Outro benefício que o parque destinou para a Black Friday é o Beach Card: o cliente que comprar o plano de 7 anos ganhará mais 3 anos, totalizando, assim, 10 anos de acesso ao parque e outras vantagens pelo valor do plano de 7 anos.

Os interessados devem realizar as reservas no site do Beach Park ou ligar para (85) 4012.3000.

iPark

O iPark Complexo Turístico selecionou dois finais de semana para a Black Friday. Nos sábados 23 e 30 de novembro, o combo Diversão sem Limites está de promoção, saindo de R$ 107,00 para R$ 49,90.

No pacote estão inclusos a entrada, pulseira aventura, tirolesa dupla (acesso a todas as atividades desportivas, exceto o passeio de pônei, pesque e solte e paint alvo), banho de piscina de pedra e visita guiada ao Museu da Cachaça e ao maior tonel de madeira registrado no Guinness Book em 2003, passeio de jardineira, slackline, mini-fazenda, redário, e 1 dose de cachaça para os maiores de 18 anos.

O Complexo Turístico iPark também oferece descontos durante a Black Friday Foto: Divulgação

O valor é válido para as compras realizadas pelo site.