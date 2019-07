Paris 6 vai abrir quiosque no Iguatemi até dezembro; fotos

Pouco mais de um mês após abrir as portas de seu primeiro bistrô em Fortaleza, a rede de restaurantes Paris 6 terá mais uma unidade na Capital cearense até o fim de 2019. De acordo com o empresário Isaac Azar, sócio-fundador, a operação, em negociação avançada, funcionará no modelo quiosque Paris 6 Petit, dentro do Shopping Iguatemi.

A proposta, de acordo com ele, é oferecer ao público as sobremesas que fazem parte do cardápio dos bistrôs.

Na avaliação do empresário, a operação já existente em Fortaleza e com bons resultados surpreende e abre espaço para a abertura do quiosque. Um novo bistrô na Capital cearense está fora do radar por enquanto.

Unidade será inaugurada no Iguatemi até o fim deste ano Foto: Divulgação/Paris 6

"A operação que já temos em Fortaleza é a primeira que chegou a superar os números de São Paulo, então é realmente um susto 'para o bem'", avalia Isaac Azar sobre a operação recém-inaugurada.

Procurado, o Iguatemi informou apenas que está avançando em várias negociações para novas operações. "Novidades serão divulgadas no momento oportuno", diz o empreendimento.

Faturamento

A unidade bistrô do Paris 6 em Fortaleza foi inaugurada em maio deste ano e é a 15ª em todo o Brasil. O faturamento da rede deve encerrar o ano de 2019 em R$ 160 milhões contra R$ 120 milhões no ano passado. A expectativa é ter pelo menos 90 unidades "Petit" espalhadas pelo Brasil até o fim de 2020.