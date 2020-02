Parceria visa empregar estagiários em Sobral e Martinópole

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), consolidou parceria com órgãos públicos de duas cidades do interior do Estado: Sobral e Martinópole. o CIEE dedica-se à capacitação profissional de estudantes por meio de programas de estágio.

Em Sobral, a parceria foi estabelecida com dois órgãos: Serviço Autônomo de Água e Esgoto e o Instituto de Gestão da Saúde de Sobral (IGS). Para o primeiro, a previsão é que sejam contratados estagiários das áreas de Administração, Direito, Marketing e Ciências Contábeis. Já para o segundo, serão contratados estudantes das áreas de Administração e Direito. Também foi renovada a parceria para a admissão de aprendizes do IGS.

Em Martinópole, a contratações já começam este mês. Serão admitidos estagiários que cursem Administração, Ciências Contábeis e Pedagogia, totalizando aproximadamente 90 estagiários.