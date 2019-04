Parceria Público-Privada dos terminais de ônibus vai ser lançada em maio

A Prefeitura de Fortaleza pretende lançar em maio o edital da Parceira Público-Privada (PPP) dos terminais de ônibus da Capital.

"O edital de licitação vai definir a empresa contratada. O consórcio vai ter a responsabilidade de reformar e modernizar os terminais e em alguns casos ampliar e em contrapartida vai poder construir prédios comerciais, ocupar áreas desocupadas dos terminais para fins privados", afirma o prefeito Roberto Cláudio.

Além desta PPP, o prefeito destaca ainda a parceira de reforma das escolas e do Wi-Fi das praças. "A das escolas deve começar a operar em agosto deste ano. A das praças já são mais de 40 espaços com sinal de internet. Começamos recentemente no Bom Jardim o projeto Meu Bairro Empreendedor. E vamos lançar no Serviluz-Mucuripe. Isso envolve acesso ao microcrédito, desburocratização, mentoria, consultoria, apoio técnico e toda a urbanização comercial do bairro".

Situação fiscal

Roberto Cláudio também diz que a situação fiscal do município está em dias. "A gente fez o dever de casa. Ajuste fiscal é uma tarefa de governo inteiro e não só de uma vez. Em seis anos de governo, a gente tem dado aumento aos servidores, pago em dia, vamos antecipar o 13º salário no meio do ano e não temos nenhuma obra parada em Fortaleza por falta de recursos".

Roda-gigante

Sobre o projeto da roda-gigante, o prefeito afirma que o processo estava interrompido porque a Prefeitura ainda não tinha conseguido a cessão do terreno da União.

"A gente recebeu a cessão da União então deverá ganhar um novo ânimo a concessão dos dos espigões. A gente deve retomar as conversas agora e ganhar um novo ritmo no processo", garante.