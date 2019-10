Parceria entre Sebrae/CE, Adece e Prefeitura vai capacitar permissionários do Mercado dos Peixes

Uma parceria entre Sebrae/CE, Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece) e Prefeitura de Fortaleza, por meio da Secretaria do Turismo (Setfor) vai possibilitar a capacitação de permissionários que atuam no Mercado dos Peixes, em Fortaleza. A iniciativa visa melhorar o atendimento aos clientes por meio da qualificação dos empreendedores, gerando competitividade dos negócios e incrementando o fluxo de compradores e turistas, bem como do faturamento. Para isso, serão realizados cursos, consultorias, palestras e a implantação de loja conceito, tendo como focos estratégicos mercado, atendimento, gestão e produtividade.

De acordo com o diretor técnico do Sebrae, Alci Porto, a ideia é tornar o mercado um exemplo a ser seguido por outros equipamentos semelhantes. “O projeto de requalificação do Mercado é fruto de uma demanda do secretário Alexandre Pereira, que evoluiu para esta parceria entre Sebrae/CE , Adece e Prefeitura. Esta é uma ação estratégica, porque dará uma nova visão de negócios ao Mercado dos Peixes. Vai transformar em um ambiente qualificado, empreendedor, que vai respaldar também a cadeia de fornecimento do pescado, transformando em um local apropriado efetivamente para o turista que vem e exige qualidade. Certamente será modelo para outros ambientes de praia”, concluiu.

“O Mercado dos Peixes é um equipamento de extrema importância não somente para a economia do mar, mas para o turismo e o setor de serviços do Ceará. São mais de 200 pessoas empregadas, gerando renda ainda para cerca de 2.500 pescadores. O projeto vai capacitar 40 permissionários e impactar um número ainda maior de pessoas que dependem da renda gerada pelo local. Com melhoria na gestão e no atendimento ao cliente, promovemos a sustentabilidade e a ampliação nas vendas. O projeto quer ter como resultado um aumento de 15% do faturamento dos permissionários e obtenção de 70% de satisfação do cliente”, afirma o presidente da Adece, Eduardo Neves.

O presidente da Associação dos Permissionários do Mercado dos Peixes do Mucuripe, Luis Vitoriano Ribeiro, acredita na necessidade de padronização e aperfeiçoamento do serviço, tendo em vista as demandas dos clientes. “Para aqueles que quiserem participar das aulas, será proveitoso agora e no futuro. Poderão ter melhorias na qualidade do atendimento e nas vendas”, afirma.