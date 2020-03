Para manter empregos durante pandemia, Maia propõe usar parte do Orçamento Federal

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM), irá propor a separação de parte do Orçamento Federal para garantir investimentos para o combate ao coronavírus. A ideia foi anunciada em uma publicação no twitter do parlamentar nesta segunda-feira (23).

O objetivo, segundo o deputado, é garantir que recursos federais sejam usados na manutenção de empregos na economia brasileira, no cuidado aos mais vulneráveis e no fortalecimento da área da saúde.

"Estamos sob o risco de ter milhões de desempregados por conta da crise do coronavírus, e precisamos criar soluções para o enfrentamento do problema. Estou propondo ao governo uma emenda que vai segregar o orçamento, criar um regime extraordinário fiscal de contratações exclusivo", disse o presidente da Câmara.

A medida deverá garantir tranquilidade para a área técnica do Governo Federal discutir o gasto público.

"O Governo deve usar todo o caixa existente para o enfrentamento da crise do coronavírus", completou Maia.

Dívida dos estados

Nesta segunda, em reunião com os nove governadores do Nordeste, o Governo Federal anunciou que suspenderá a dívida dos estados com a União e irá manter os repasses do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e do Fundo de Participação dos Estados (FPE).

Para combater a crise causada pelo novo coronavírus no País, o Ministério da Saúde também afirmou que irá enviar recursos financeiros e insumos hospitalares para os Estados. A lista deverá incluir itens como máscaras e álcool em gel, além de equipamentos outros hospitalares.