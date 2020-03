Pão de Açúcar limita quantidade de produtos por cliente; veja itens

A unidade do Pão de Açúcar do Shopping Center Um restringiu a compra de alguns produtos por cliente e justificou a medida como preventiva, para que não faltem itens essenciais aos consumidores. O comunicado foi exposto em folhas de papel ofício pelo supermercado nesta terça-feira (17), após 9 casos de coronavírus serem confirmados no Ceará.

A movimentação aumentou nas lojas do Estado desde o último domingo (15), quando as primeiras pessoas foram diagnosticadas com Covid-19. Segundo o texto divulgado pela empresa e exposto nas gôndolas do supermercado, a decisão de restringir a oferta dos produtos tem como objetivo, segundo o Pão de Açúcar, assegurar o abastecimento para todos os clientes.

No entanto, de acordo com a Associação Cearense de Supermercados (Acesu), apesar da maior demanda nos últimos dias, não deve haver risco de desabastecimento, pelo menos até a próxima semana. A Acesu se manifestou após os boatos de filas de pessoas fazendo estoque nos supermercados da Capital.

Movimentação cresce em supermercados após novos casos de coronavírus no Ceará foto: Camila Lima

Confira a lista de itens limitados no Paão de Açúcar:

2 unidades: álcool Gel;

3 unidades: arroz (5kg), sabonetes líquidos, feijão, leite em pó/infantil, desinfetantes, água sanitária, luvas, saco de lixo, álcool liquido e farinha;

4 unidades: água (5/7,5 litros), limpadores (multiusos e perfumados), lenço de papel, lenço umedecido, fralda, papel higiênico e papel toalha;

5 unidades: açúcar;

6 unidades: óleo de soja, massas tradicionais, atomatado, enlatados (milho, ervilha, peixes), papinhas, congelados salgados (pizza, lasanha, hamburguer) e proteínas congeladas (carne, frango, peixes);

10 unidades: sabonetes em barra;

12 unidades: água (1,5 litros), suco pronto para beber e integral;

24 unidades: leite longa vida

Tira as dúvidas sobre o novo coronavírus:

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou pandemia do Covid-19, no dia 11 de março. O órgão alertou que o número de pacientes infectados, de mortes e de países atingidos deve aumentar nos próximos dias e semanas.

O termo pandemia se refere ao momento em que uma doença já está espalhada por diversos continentes com transmissão sustentada entre as pessoas.

TRANSMISSÃO E CUIDADOS

O novo vírus é transmitido por vias respiratórias, pelo ar, e por gotículas de saliva que saem em um espirro ou tosse, por exemplo, e também podem ser transferidas por contato físico ou superfícies contaminadas.

SINTOMAS

Os principais sintomas são tosse seca, febre e cansaço. Algumas pessoas podem sentir dores no corpo, inflamação na garganta, congestionamento nasal e diarreia.

PREVENÇÃO

As pessoas devem ter cuidado com a higienização das mãos e evitar tocar mucosas do olho, nariz e boca.