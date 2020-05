Pandemia: índice de voos cancelados em Fortaleza chegou a 95% no fim de março

O Aeroporto Internacional de Fortaleza registrou em 28 de março deste ano recorde de 95% dos voos cancelados devido à crise ocasionada pela pandemia do novo coronavírus. Segundo levantamento da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), este dia foi o pico de cancelamentos no terminal.

De acordo com o levantamento, os índices de cancelamentos no Aeroporto de Fortaleza começaram a atingir patamares acima de 80% no dia 25 de março e começaram a reduzir em 5 de abril.

A partir de 12 de abril, o Aeroporto de Fortaleza começou a registrar índice zero de cancelamentos. No último dia do levantamento (10 de maio), a taxa permanecia em zero cancelamentos no terminal.

Segundo a CNC, os cancelamentos médios diários cederam à medida que as companhias aéreas ajustaram a oferta de voos no patamar da demanda. No dia 28 de março, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) divulgou a lista da malha aérea essencial, o que garantiu que as taxas de cancelamentos se estabilizassem.

"Até o momento, os serviços turísticos são um dos mais impactados pela pandemia deflagrada pelo novo coronavírus. Ao longo de março, a intensificação de medidas visando à redução do ritmo de expansão da Covid-19, tais como o isolamento social e o fechamento das fronteiras em diversos países, reduziu drasticamente o fluxo de passageiros no país", informou a CNC no levantamento.

Atualmente, o Aeroporto de Fortaleza tem voos apenas para Guarulhos (São Paulo) pela Gol e Latam e para o Recife pela Azul.

Conforme a Confederação, as taxas de cancelamento de voos nacionais e internacionais nos 16 maiores aeroportos do País saltaram de uma média diária de 4%, nos primeiros dias de março, para 93% até o fim de março.