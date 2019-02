País ganha com privatizações, mas processo precisa ser rápido, diz presidente da Eletrobras

O presidente da Eletrobras, Wilson Ferreira Júnior, disse que o País só tem a ganhar com as privatizações e que o melhor exemplo disso foi a venda das distribuidoras deficitárias da companhia, no ano passado, que trouxe valorização para a holding Eletrobras. Ele ressaltou, porém, que o processo precisa ser rápido para ser mais eficiente.

"A sociedade ganha muito se a gente for rápido. No dia 22 de julho de 2016 a Eletrobras valia R$ 15 bilhões, há uma semana já valia R$ 50 bilhões. É isso que a sociedade recuperou com a privatização das distribuidoras", afirmou Ferreira Júnior durante o seminário Desestatização do Setor Elétrico no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), no Rio.

"Foram dois anos e cinco meses para concluir, fazia tempo que não fazíamos isso(privatizar), mas tem algumas otimizações que podem ser feitas", sinalizou Ferreira Júnior, que está e pleno processo de capitalização da Eletrobras.