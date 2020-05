Pagamento da segunda parcela do auxílio tem primeiro dia com filas controladas e sem aglomerações

O pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial de R$ 600 iniciou nesta segunda-feira (18) pela Caixa Econômica Federal. O benefício é oferecido pelo Governo Federal a trabalhadores informais, autônomos, desempregados e microempreendedores individuais. Em Fortaleza, as agências da Caixa apresentaram maior organização nas filas e controle do distanciamento social recomendado.

Para conter o avanço da pandemia de Covid-19, medidas protetivas estão sendo tomadas com maior fiscalização. Na agência Francisco Sá, no bairro Jacarecanga, foram instalados toldos para proteção das pessoas que esperam em filas para entrar no banco. A entrada passou a ser liberada apenas para 10 pessoas por vez.

Distanciamento social em filas para entrada na agência Francisco Sá, em Fortaleza José Leomar

O distanciamento social recomendado nas filas seguiu sendo fiscalizado pela Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis) e pela Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC). A agência do Centro também demonstrou acompanhamento das ações, em busca da redução de contágio.

No Conjunto Ceará, a movimentação ainda se encontra intensa, com filas extensas para acesso aos caixas eletrônicos. Entretanto, a agência se mostra menos aglomerada do que em situações vistas anteriormente no local. Venda de lugares, noites em filas e aglomerações eram alguns dos transtornos causados pela tentativa de acesso ao benefício, ocasionando uma maior exposição da população ao vírus.

Em Iguatu, município localizado na região Centro-Sul do Ceará, a agência da Caixa também mostrou maior organização, com filas controladas e menor quantidade de pessoas nas ruas do Centro.

Fila para entrada na agência da Caixa Econômica Federal, em Iguatu Wandenberg Belém

A liberação da segunda parcela do auxílio emergencial iniciou para os beneficiários do Bolsa Família, que poderão fazer os saques em espécie. Para o restante do público, os recursos serão depositados na quarta-feira (20). Porém, só poderão ser sacados de forma escalonada de 30 de maio a 13 de junho.

Pagamento da 2ª parcela

Datas de depósito para uso digital (pagamento de contas e boletos e para compras por meio de cartão de débito virtual)

Nascidos em janeiro e fevereiro: 20 de maio

Nascidos em março e abril: 21 de maio

Nascidos em maio e junho: 22 de maio

Nascidos em julho e agosto: 23 de maio

Nascidos em setembro e outubro: 25 de maio

Nascidos em novembro e dezembro: 26 de maio

Datas de saque em espécie

Beneficiários do Bolsa Família (data de pagamento conforme o número final do NIS, o Número de Identificação Social).

NIS de final 1: 18 de maio

NIS de final 2: 19 de maio

NIS de final 3: 20 de maio

NIS de final 4: 21 de maio

NIS de final 5: 22 de maio

NIS de final 6: 25 de maio

NIS de final 7: 26 de maio

NIS de final 8: 27 de maio

NIS de final 9: 28 de maio

NIS de final 0: 29 de maio

Demais públicos

Nascidos em janeiro: 30 de maio

Nascidos em fevereiro: 1 de junho

Nascidos em março: 2 de junho

Nascidos em abril: 3 de junho

Nascidos em maio: 4 de junho

Nascidos em junho: 5 de junho

Nascidos em julho: 6 de junho

Nascidos em agosto: 8 de junho

Nascidos em setembro: 9 de junho

Nascidos em outubro: 10 de junho

Nascidos em novembro: 12 de junho

Nascidos em dezembro: 13 de junho