Outubro registra recorde de movimentação de cargas no Porto do Pecém

A movimentação de cargas do Porto do Pecém atingiu 1.927.493 de toneladas em outubro. Em relação ao contabilizado em igual período de 2018 (1.418.367 toneladas), houve crescimento de 36%. No acumulado do ano, houve um aumento de 4% a mais que 2018. O destaque foi dos embarques, que tiveram elevação de 17% em igual período.

De acordo com o terminal marítimo, o valor é histórico. Até então, julho de 2019 que tinha o melhor valor, com 1.706.961 toneladas de cargas movimentadas desde o início das operações do Porto do Pecém, em 2002.

O recorde, diz o Complexo Industrial, ocorreu devido ao aumento na movimentação de carvão mineral; gás de petróleo; produtos siderúrgicos; alumínio e suas obras; minério de ferro; coque de petróleo; adubos e fertilizantes; placas de aço; frutas; minérios de manganês; preparações de produtos hortícolas; sal; cereais; e farinha de trigo.