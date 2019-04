Otimismo com cenário econômico recua, aponta pesquisa

Especialistas em economia estão menos otimistas com a dinâmica da macroeconomia no país. Caiu de oito para cinco as variáveis analisadas com otimismo nos meses de março e abril, uma redução de 11,8% em relação à pesquisa anterior, quando os índices apresentavam otimismo em oito das nove categorias investigadas.

O apontamento foi revelado pelo Índice de Expectativas dos Especialistas em Economia (IEE), da Federação do Comércio de Bens Serviços e Turismo do Ceará (Fecomércio-CE) em parceira com o Conselho Regional de Economia Ceará (CORECON), divulgada nesta sexta-feira (26).

O otimismo prepondera nos índices evolução do Produto Interno Bruto (PIB) (144,8 p), gastos públicos (124,1 p),oferta de crédito (115,5 p), nível de emprego (112,6 p), cenário internacional (102,9 p). Na ponta oposta, os analistas revelam pessimismo nos índices taxa de inflação (94,8 p), taxa de câmbio (90,8 p) e salários reais (63,2 p), já em relação a taxa de juros, os especialistas se mostram indiferentes (100,0 p).

Para o vice-presidente do Corecon, Ricardo Eleutério, as expectativas estão de acordo com o que vem acontecendo no cenário nacional em abril. O crescimento da inflação e a alta do dólar tem retirado o poder de compra dos salários, o que afeta os salários reais.

De acordo com a metologia da pesquisa, cada uma das variáveis verificadas geram três índices: a percepção atual, futura e a de expectativa geral. Considerando a soma das variáveis, o índice geral atingiu pontos 105,4 pontos, apresentando otimismo.

Em relação às perspectivas futuras, o índice também apresentou uma redução de 11,1% no otimismo, atingindo 116,5 pontos. Já a percepção sobre o desempenho atual, entrou na área do pessimismo, registrando 94,4 pontos.

Ricardo avalia que para o primeiro trimestre desse ano, o resultado do PIB pode sofrer uma variação negativa e que o otimismo expresso após as eleições no final do ano passado e início deste ano vem se deteriorando.

A pesquisa pontua de zero a 200 pontos as variáveis analisadas. Abaixo de 100 pontos, configura-se uma situação de pessimismo e acima desse valor, otimismo.