Orientação gratuita é oferecida à consumidores na Praça do Ferreira

A Praça do Ferreira recebe a partir das 7h da manhã, nesta sexta-feira (13), o principal evento da Semana do Consumidor 2020. Na ocasião, diversos órgãos de defesa do consumidor estarão orientando gratuitamente o público.

A ação é uma iniciativa do Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Decon) e encerra a semana de atividades promovidas pelo órgão em Fortaleza e Juazeiro do Norte.

Estarão presentes, além do Decon, representantes da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-CE), a Câmara de Dirigentes Logistas de Fortaleza (CDL) e o Procon Fortaleza para dar orientações jurídicas e registrar reclamações.

Também estarão presentes empresas e instituições financeiras, são elas: Empresa de transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), Companhia de Água do Ceará (Cagece), Enel, Claro, Oi, Tim, Vivo, Uninassau, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal.

Segundo o presidente da comissão de direito do consumidor da OAB, Thiago Fujita, a expectativa é de que 500 pessoas sejam atendidas durante todo o dia.

“Estaremos oferecendo orientação jurídica à todas as pessoas que comparecerem ao evento e estiverem precisando de algum esclarecimento, explica Fujita.

O dia do consumidor é comemorado no Brasil no dia 15 de março, próximo domingo.