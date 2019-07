Opinião: boa para o comércio, liberação não deve trazer impacto negativo para a construção civil

Lourenço Rodrigues da Mata Filho é superintendente da FCDL Foto: Divulgação

A liberação de saque do FGTS, que deverá ser anunciada pelo Governo Federal, das contas ativas dará, com certeza, um alento ao mercado varejista de todas as praças. Ainda não está definido a parcela inicial que cada trabalhador poderá sacar. Segundo o Governo, o programa Nossa Casa Nossa Vida e demais setores da construção civil não sofrerão nenhum impacto negativo.

Essa liberação poderá contribuir para que as pessoas que estão com cadastro negativo, saldarem suas dívidas, voltando a estarem aptas a adquirirem novo crédito. A medida deverá, também, colaborar levando os consumidores diretamente às compras em lojas de rua e shopping centers, alavancando assim as vendas, e, consequentemente, aumentando a produção de bens e serviços.

Além disso, poderão surgir novas oportunidades de novos empreendimentos, o que poderá ocorrer em curto espaço de tempo.

Segundo o Governo Federal a liberação do saque do FGTS deve impulsionar o crescimento do PIB em aproximadamente 1%, o que já seria uma boa contribuição para aquecer a economia.