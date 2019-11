Operadoras de telefonia oferecem de internet em dobro à smart TV durante a Black Friday

Desde antes da semana de Black Friday, as operadoras de telefonia oferecem diversas ofertas para aumentar as contratações de planos neste período, que vão desde internet em dobro a menores preços em smartphones e smart TVs.

Detentoras de cerca de 9 milhões de chips ativos no Ceará, as teles buscam aliar os pacotes de dados e voz que já oferecem a outros serviços, como TV por assinatura. As quatro maiores operadoras do País (Oi, Claro, Tim e Vivo) divulgaram ações especiais para o período. Confira abaixo.

Claro

Durante a Black Friday, a Claro oferece o dobro de internet fixa e móvel por 12 meses. Os clientes com internet residencial que aderirem ao plano de 120 mega ganharão mais 120 mega, levando ao todo 240 mega. Já aqueles que ativarem a linha móvel nos planos controle e pós-pago receberão o dobro de internet.

Entre os dias 29 e 1 de dezembro, os planos de canais de filme, séries, esportes e variedades estarão com 50% de desconto, por seis meses. Além destes benefícios, a operadora oferece descontos em smartphones e smart TVs. Para quem aderir os serviços do Combo Multi (serviços fixo e móvel) e comprar um smartphone, poderá levar outro sem custos ou ainda ganhar uma televisão.

Veja a lista de aparelhos com desconto na Claro:

LG K9 TV – R$ 395,00 – no plano Controle 5GB

LG K12 Plus – R$ 239 – no plano Pós 8GB

Motorola E6 Plus – R$ 239 – no plano Pós 8GB

Samsung Galaxy A10 – R$ 359 – no plano Pós 8GB

Samsung Galaxy A20 – R$ 359 – no plano Pós 10GB

LG K12 Prime – R$ 239 – no plano 15 GB

Motorola One Action – R$ 359 – no plano Pós 15 GB

Ofertas Compre e Ganhe:

LG K12 MAX – R$ 438 - Combo Multi com plano Pós 16GB – Ganha um smartphone LG K9 TV

Motorola One ZOOM – R$ 1.199 - Combo Multi com plano Pós 30GB – Ganha uma Smart TV LED 32”

Motorola One Vision – R$ 299 - Combo Multi com plano Pós 30GB – Ganha um smartphone Moto E6 Plus

LG G8S ThinQ – R$ 599 - Combo Multi com plano Pós 100GB – Ganha uma Smart TV LED 32”

Samsung Galaxy Note 10 - R$ 1.079 – Combo Multi com plano Pós 100GB – Ganha uma Smart TV LED 32”

Oi

A Oi lança durante a Black Friday uma oferta para os planos pós-pago e controle por R$ 99,90 mensais, com 100GB de internet. Ao aderir o plano, sem descontar da franquia de internet, o consumidor tem acesso aos serviços de streaming de vídeo Netflix e YouTube, a redes sociais (como Facebook e Instagram com todos os conteúdos provenientes da plataforma - vídeos, fotos, atualização no feed e transmissões ao vivo), e a apps de mensagens como Messenger e WhatsApp.

O plano ainda fornece minutos de voz ilimitados (usando os prefixos 14 ou 31). A modalidade pós-paga também conta com isenção do tráfego do Oi Play e permite incluir até 4 dependentes para compartilhar minutos e internet por R$ 30/mês, cada. Os dependentes terão também a isenção nos aplicativos.

A operadora oferece benefícios também para os consumidores que contratarem o serviço de internet de fibra ótica, com isenção na primeira mensalidade. O valor deste serviço é R$ 99,90 por mês. De acordo com a Oi, este serviço está disponível para contratação atualmente em 80 cidades de todas as regiões do país.

Vivo

Em novembro, a Vivo oferece descontos todos os dias tanto em aparelhos como em acessórios. As ofertas estão disponíveis tanto em lojas físicas quanto online. Durante a Black Friday, a Vivo também conta com uma ação que acontecerá apenas nas lojas físicas. Funciona da seguinte forma: um smartphone irá tocar dentro de uma das lojas e o cliente que atender ganhará um dos últimos lançamentos em aparelhos. As datas, cidades e as lojas em que os aparelhos vão tocar serão divulgados nas redes sociais da operadora.

A Vivo também oferecerá planos especiais neste período. Os clientes Vivo Easy terão um cashback de 50% do valor investido em franquias de internet. O bônus fica disponível por 30 dias a partir da data da compra.

Além disso, os clientes empresariais terão benefícios para adquirir os produtos Vivo Empresas. Os interessados em aderir à fibra ótica poderão adquirir 300 mega de velocidade pelo preço de 100 mega: R$ 99,99 o combo. Já empresas com interesse em serviços móveis poderão aproveitar o dobro de dados em todos os planos.

Tim

Para atrair os consumidores, a Tim irá vender o Iphone 8 64GB por R$ 1.499. A oferta é destinada para novos e atuais clientes do Tim Black 10GB+10GB, que - com a ação do “esquenta” da Black Friday - terá ainda um adicional com bônus de 6BG. No plano, Tim Black Família 100 GB, o aparelho passa a custar R$ 999.

Com o bônus da Black Friday, os clientes terão até 28GB de internet (20 GB de franquia + 6GB de bônus + 2GB de portabilidade) por R$ 139,99 ao mês. A operadora também oferece promoção na modalidade ultra banda larga fixa com desconto de 40% na mensalidade por 12 meses, saindo a R$ 96 (exceto em Manaus, que fica R$ 108). Além disso, os consumidores terão mais 300 mega por um ano.