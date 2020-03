Operadora seleciona executivo de vendas em Fortaleza

Interessados em trabalhar com telecomunicações poderão disputar vagas na Claro, que seleciona executivo de vendas em Fortaleza e outras cidades. O profissional deve atuar com visitas a clientes de diversos segmentos, manutenção de carteira e relacionamento. As inscrições vão até o dia 28 de março.

Segundo a operadora, os selecionados também vão buscar novos negócios dentro de uma carteira de clientes já existente, prestar consultoria baseada no portfólio de produtos e acompanhar o processo de venda do início ao fim, atuando desde a realização até a internalização da venda.

Requisitos

Para disputar a vaga, o candidato deve ter curso superior completo em qualquer formação; experiência com vendas de produtos de conectividade, mobilidade e soluções digitais; conhecimentos em TI para negociações e análises de oportunidades; e ter atuado como Farmer de empresas já em carteira e hunter para novas oportunidades de negócios.

Inglês intermediário e disponibilidade para viagens curtas também fazem parte das exigências da operadora, que seleciona 28 vagas para o cargo de executivo de vendas para Fortaleza, Amazonas, Belém, Campinas, Cascavel, Chapecó, Curitiba, Brasília, Joinville, Maceió, Novo Hamburgo, Recife, Ribeirão Preto, São Paulo e Sorocaba.

Benefícios

A Claro ainda oferece vale-refeição; remuneração variável de acordo com o desempenho; previdência privada; plano de saúde e plano odontológico, como benefícios.

Para se increver o candidato deve acessar este link.