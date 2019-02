Os trabalhos de execução das obras do Aeroporto de Fortaleza já ultrapassaram 50% de execução, segundo informou hoje a concessionária Fraport Brasil – Fortaleza. A expectativa é que as obras sejam concluídas em maio do próximo ano.

Como parte das obras de modernização no terminal existente, ontem (26) foi inaugurado um novo acesso ao embarque internacional. O espaço, construído ao lado do que era utilizado antes e que agora também passará por obras, abriga o controle de segurança e de passaporte.

Além disso, em janeiro deste ano, a Fraport iniciou a construção do novo estacionamento e instalou a primeira das cinco novas esteiras de bagagem, que substituirão as atuais e que contarão com tecnologia para realizar o processo de forma 100% automática.

Para os passageiros de voos nacionais, em breve será entregue a ampliação da área de embarque doméstico.

No ano passado, além das melhorias imediatas nos sistemas operacionais, iluminação, banheiros, wi-fi e sinalização, em 2018, a Fraport entregou aos passageiros mais espaço na sala de embarque doméstico, transformando a área em um salão unificado, com um novo espaço para o controle de segurança.