OAB-CE pede suspensão do pagamento de parcelas do Fies a todos os trabalhadores durante pandemia

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/CE), acrescentou pedido em Ação Civil Pública para estender a suspensão temporária das cobranças de prestações do Fies (Fundo de Financiamento Estudantil) a todos os trabalhadores do Ceará. Segundo a instituição, o objetivo é que a interrupção ocorra enquanto vigorar o estado de calamidade pública e por mais três meses, contados a partir do final da pandemia.

No dia 23 de abril, a OAB-CE já havia protocolado Ação Civil Pública requerendo suspensão temporária do pagamento das parcelas do Fies à advocacia. Agora, a solicitação contempla também as demais categorias, tendo em vista que as dificuldades enfrentadas pelos advogados são compartilhadas por todas as áreas.

A medida, se acatada, evita que os que não puderem realizar os pagamentos sejam negativados pela inadas obrigações do contrato.

Erinaldo Dantas, presidente da OAB-CE, reforça a preocupação com o cenário econômico que se apresenta e enfatiza a importância do Fies para viabilizar o ingresso de inúmeros brasileiros em instituições privadas de nível superior.

“A crise que se apresenta afetará sobremaneira os rendimentos dos milhares jovens profissionais em início de carreira, em especial aqueles que possuem a obrigação do pagamento das prestações do Fies ”, ressalta.

A proposta da Ação Civil Pública surgiu inicialmente da ideia do presidente da OAB Vale do Jaguaribe, Richardson Reis, que destaca que a medida deve amenizar as graves dificuldades vivenciadas por profissionais que acabaram de ingressar na disputa pelo mercado de trabalho e que as famílias precisam concentrar os seus recursos em necessidades básicas.

Congresso

O plenário da Câmara concluiu ontem (28) a votação do projeto de lei que suspende os pagamentos devidos pelos estudantes ao Fies durante a vigência do estado de calamidade pública decretado por causa da pandemia de covid-19. A matéria segue para o Senado.

O texto prevê a suspensão do pagamento por dois meses prorrogáveis por mais dois meses. A medida alcançará alunos adimplentes ou com atraso de até seis meses. Deputados de partidos da oposição tentam ampliar a proposta para todos os estudantes que têm o financiamento.

O texto-base da proposta foi aprovado pelos parlamentares na semana passada.