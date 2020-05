O Ceará tem 661 oportunidades de trabalho disponíveis nesta terça-feira (26)

O Sine/IDT está disponibilizando 661 vagas de trabalho formal no Ceará, nesta terça-feira (26). A maior parte das vagas se concentra na capital, para profissionais da área da saúde. A demanda deve ajudar nos esforços para conter a crise de Covid-19 no Estado.

Em Fortaleza, as ocupações com mais vagas disponíveis são: técnico de enfermagem (204); enfermeiro (51) e condutor de ambulância (8). Para Pessoas com Deficiência (PcDs), há 18 postos: 11 para vendedor pracista, 4 para operador de telemarketing e 3 para auxiliar de limpeza.

No Pecém, as vagas são para técnico de inspeção da indústria metalúrgica (2), auxiliar financeiro (2) e eletricista (2).

Maracanaú é a segunda cidade com maior número de oportunidades, atrás apenas de Fortaleza. As principais oportunidades são: auxiliar de linha de produção (80); motorista carreteiro (10) e fisioterapeuta respiratório (5).

Em Sobral, há oportunidades para consultor de vendas (2), operador de carregadeira (1), vendedor pracista (1), supervisor de vendas comercial (1) e motofretista (1).

As unidades do Sine seguem fechadas como medida preventiva à Covid-19. As inscrições podem ser feitas através do site onde também é possível conferir a lista completa de vagas, ou do aplicativo Sine Fácil.