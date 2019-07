Número de passageiros de voos internacionais sobe 94,7% no primeiro semestre de 2019

A movimentação internacional de passageiros no Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza, aumentou 94,7% no primeiro semestre de 2019 quando comparado a igual período do ano passado. Entre janeiro e junho deste ano, 271,7 mil passageiros embarcaram ou desembarcaram no local. Em 2018 foram contabilizados outros 139,5 mil viajantes que tiveram como origem ou destino a Capital, de acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

Os dados apontam Fortaleza como a primeira cidade do Nordeste na quantidade de passageiros de voos internacionais e a quinta do País, atrás apenas de Guarulhos (São Paulo), Galeão (Rio de Janeiro), Viracopos (Campinas) e Brasília. O crescimento entre os semestres de 2018 e 2019 na Capital ficou acima da média nacional, de 2,2%.

No balanço de junho, a elevação registrada foi de 43,5% no tráfego de passageiros internacionais na comparação a igual mês de 2018. De acorco com a Anac, o crescimento na movimentação deste perfil de viajantes mais que dobrou em janeiro, indo de 24,6 mil (2018) para 60,2 mil viajantes.

Quando analisados os dados do primeiro semestre dos últimos cinco anos, nota-se que a movimentação de passageiros indo e vindo do exterior que usaram o Aeroporto de Fortaleza mais que dobrou, passando de 105,3 mil para 271,7 pessoas neste primeiro semestre.

Já a movimentação total de passageiros - considerando passageiros de voos domésticos e internacionais - teve um aumento de 13% no primeiro semestre deste ano na comparação com igual período de 2018. No ano passado passaram pelo terminal fortalezense mais de 2,87 milhões de pessoas, contra os cerca de 3,36 milhões nestes primeiros seis meses.