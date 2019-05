Núcleo de Tecnologia oferece 30 vagas para estágio; saiba como se candidatar

A Fundação Núcleo de Tecnologia Industrial do Ceará (Nutec) inicia na próxima sexta-feira (24) as inscrições do Processo Seletivo de estagiários. São ofertadas 30 vagas nas áreas de Administração de Empresas, Direito, Ciências Contábeis, Comunicação Social, Design, Tecnologia da Informação, Geologia, Engenharia de Alimentos, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia de Produção, Engenharia Química, Engenharia Mecatrônica, Engenharia Mecânica, Engenharia Materiais/Metalúrgica e Arquitetura.

Podem se candidatar estudantes matriculados regularmente no ensino superior da área solicitada, possuindo, no mínimo, 50% dos créditos requeridos, ter 70% das médias finais das disciplinas cursadas, com notas iguais ou superiores a 7, variando numa escala de 0 a 10 ou correspondente. Os estágios terão duração de 12 meses, podendo ser prorrogados até 24 meses. O valor de bolsa-estágio é de R$ 671,95, com jornada semanal de 20 horas.

Os interessados devem se inscrever até o dia 3 de junho, das 8h às 12h e das 14h às 16h30, na Gerência de Gestão de Pessoas (Gespe), no Nutec.

No ato da inscrição o candidato deverá apresentar:

• Cópia do CPF e Carteira de Identidade;

• Comprovante de matrícula no 1º semestre de 2019;

• Histórico Escolar do curso superior requerido, atualizado no 2º semestre de 2018;

• Curriculum Vitae com identificação de escolha do Estágio.

Serviço

Inscrições: até o dia 3 de junho, das 8h às 12h e das 14h às 16h30

Local: Rua Professor Rômulo Proença, s/nº- Campus do Pici, Fortaleza.