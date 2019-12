Novos voos regionais serão inaugurados entre Fortaleza e oito cidades do interior do Ceará

Novos 48 voos entre Fortaleza e oito cidades do interior do Ceará serão inaugurados em 1º de fevereiro de 2020. Além disso, serão também iniciadas as operações de três novas frequências diárias entre Fortaleza e Natal, no Rio Grande do Norte. O anúncio foi feito na tarde desta quarta-feira (18), pelo governador Camilo Santana, em live no Facebook.

Todas as novas frequências serão organizadas pela Gol. Os destinos Juazeiro do Norte e Jericoacoara terão novos voos diários. Já as cidades de São Benedito, Tauá, Crateús, Iguatu e Aracati serão beneficiadas com duas frequências semanais cada. Sobral terá três voos semanais.

Confira abaixo as novas frequências: