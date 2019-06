Novos voos começam a movimentar Aeroporto de Juazeiro após saída da Avianca

Após incluírem novos voos que contemplam o aeroporto de Juazeiro do Norte, a Azul, a Latam e a Gol deram início às atividades na madrugada desta sexta-feira (07). O pátio de aeronaves recebeu aviões das companhias que estabeleceram as novas rotas este mês.

Com um novo voo diário entre Juazeiro do Norte e Guarulhos oferecido seis vezes por semana pela Azul; uma nova rota que conecta o município do Cariri com Brasília ofertada pela Latam e mais uma frequência diária nesta rota disponibilizada pela Gol, a necessidade deixada pela Avianca devido à sua situação de recuperação judicial passa a ser remediada.

A empresa, que era responsável por 60% das rotas no aeroporto de Juazeiro do Norte, enfrenta problemas desde dezembro do ano passado.



Recuperação judicial



A Avianca, desde dezembro de 2018, enfrenta uma série de problemas causados pela sua recuperação judicial. A companhia aérea cancelou quase 2 mil voos e passou a concentrar os remanescentes em somente quatro aeroportos do país: Congonhas (SP), Santos Dumont (RJ), Brasília (DF) e Salvador (BA). Além disso, sofreu uma redução de frota por falta de pagamento do arrendamento das aeronaves às empresas e leasing.

Funcionários, que deixaram de receber o pagamento do salário e de outros benefícios, entraram em greve no mês passado e comemoraram a demissão em massa que cortou mais de 1.000 empregados.