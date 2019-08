'Novo Romcy': proprietários contestam versão sobre uso indevido da marca de antiga rede varejista

Após a família Romcy ter entrado na Justiça alegando uso indevido da marca e do slogan da antiga rede varejista cearense em um "atacadão", que deve ser lançado com o mesmo nome das lojas do grupo que teve falência decretada nos anos 1990, os proprietários do novo empreendimento, instalado no bairro José Walter, contestam a versão dos Romcy e dizem que todos os procedimentos legais foram adotados durante o processo de aquisição da marca.

Os advogados dos proprietários do novo empreendimento ressaltam que, atualmente, a empresa "Romcy SA Indústria e Comércio" não é titular de qualquer registro da marca no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi), já que ela está inativa desde os anos 1990.

Pelo motivo apresentado, informa a nota enviada à reportagem, não há uso indevido, especialmente para as atividades que serão assinaladas pela marca "Novo Romcy", inclusive quanto à obtenção de autorização do uso do nome "Romcy" como marca.

De acordo com o texto, a extinção dos registros ocorreu porque o prazo de vigência terminou, especificamente por desinteresse dos antigos proprietários, que há mais de 20 anos não usam a marca "Romcy", tornando-a, então, disponível, como regulamenta a Lei de Propriedade Industrial. Os pedidos de registro da marca "Novo Romcy" estão em trâmite no Inpi, onde as partes e demais interessados terão a oportunidade de se manifestar.

Lançamento

Em um vídeo institucional divulgado pelo "Novo Romcy", nota-se que a empresa tem uma identidade visual que lembra a da tradicional Romcy. O slogan da antiga rede varejista "barato todo dia" estampa a fachada do projeto.

O Diário do Nordeste foi na Avenida I, 1001, no bairro José Walter, e encontrou um galpão onde está sendo construído o "Novo Romcy". Na entrada do local, é possível ver uma faixa que anuncia a chegada de uma "grande rede varejista e atacadista" e que pede que sejam enviados currículos para possíveis contratações.