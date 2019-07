Novo presidente do BNDES irá acelerar venda de participações em bolsa na ordem de R$ 100 bi

O novo presidente do BNDES, Gustavo Montezano, citou nesta terça-feira (16), cinco metas a serem cumpridas pelo banco de fomento no ano de 2019.

A primeira meta, segundo ele, é "explicar a caixa preta" do BNDES para a população. A segunda meta é acelerar a venda de participações especulativas em bolsa que o banco ainda tem na ordem de R$ 100 bilhões.

Montezano afirmou ainda que pretende concluir a devolução de recursos de R$ 126 bilhões ao Tesouro ainda sete ano. Outra meta é adotar, no BNDES, um plano trianual "com metas claras e redirecionamento do banco", disse Montezano.

Por fim, o novo presidente do banco de fomento afirmou que tem como meta melhorar de forma substancial a prestação de serviços ao Estado.

Em seu discurso, Montezano também afirmou que, a partir de agora o alinhamento com governo é total. "Estamos 100% alinhados com o governo", disse.