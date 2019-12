Nova linha do FNE financiará total de R$ 2,9 milhões em startups de tecnologia

Empresas classificadas como microempresa ou empresa de pequeno porte, de acordo com a Lei Geral das MPEs, e Microempreendedores Individuais (MEI), caracterizados como startups, terão disponíveis montante de R$ 2,9 milhões para financiamento de projetos de inovação, com recursos de uma nova linha do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) para o próximo ano. Cada negócio terá até R$ 200 mil por projeto, sendo o limite de financiamento de até 100% de seu valor.

O novo financiamento se chama FNE Startup, sub programa do FNE Inovação, que visa fomentar o empreendedorismo, atraindo e mantendo, nos nove estados da Região e no Norte de Minas Gerais e do Espírito Santo, capital humano e modelos de negócios com alto potencial de crescimento por meio de apoio a startups de base tecnológica.

Recursos

Os financiamentos contemplarão aquisição de bens de capital, folha de pagamento, despesas de remuneração de estagiários, capital de giro, quando exclusivamente associado ao investimento, treinamento, capacitação, aluguel de equipamentos e outros bens e serviços necessários à viabilização do projeto de inovação.

Também serão financiáveis despesas com coworking, prestação de serviços especializados, propaganda, publicidade e paid ads, bem como serviços de armazenamento de dados, a exemplo da contratação de serviços de Cloud Infrastructure (servidor, armazenamento, serviços de manutenção) e gastos relacionados à Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC).