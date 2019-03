Nordeste é a terceira região do Brasil no ranking de jovens aprendizes que foram contratados

Jovens entre 14 e 24 anos estão em busca de capacitação e experiência para se inserirem no mercado de trabalho. De acordo com uma pesquisa feita pelo CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola) com o Instituto Datafolha, 36% dos jovens no Nordeste, que participam do programa do CIEE, projeto que viabiliza a colocação de jovens no primeiro emprego, conseguem permanecer como trabalhadores formais nas empresas, após o período de aprendizagem, tornando-se o 3° do Brasil no ranking.

Além disso, a pesquisa mostrou que 45% dos jovens que participaram do projeto de capacitação do CIEE estão cursando o nível superior e 9% nível técnico.

O estudo foi aplicado com os participantes do programa de 2016 e 2017 e revelou bons índices de desenvolvimento profissional de jovens do Brasil e da região nordestina. Mas, números positivos só se concretizam quando a oportunidade é oferecida. “Um dos principais desafios para o jovem são a falta de oportunidade. O País deveria ter 1 milhão de jovens aprendizes e hoje possui apenas 420 mil. E deveriam ter cerca de 1 milhão de jovens inseridos. Nesse cenário, o que mais precisamos nesse quesito seria mais informação sobre isso nas empresas e mais fiscalização para que seja colocado em prática”, aponta Marcelo Gallo, Superintendente Nacional de Operações do CIEE. No Nordeste, o valor médio do salário de um jovem aprendiz é em torno de R$ 1.002 reais, 17,4% mais baixo que a média nacional, R$1.177 reais.

Após as contratações, a maioria dos jovens passaram a receber 1 a 2 salários mínimos por mês ao concluir o programa. “Além de combater a evasão escolar, a aprendizagem oferece perspectivas aos jovens oriundos das camadas sociais mais vulneráveis”, pondera Gallo.



Qualificação

O programa oferece aprendizado em vários aspectos do perfil que as empresas almejam para contratar. “O jovem que busca participar do programa está buscando qualificação profissional, aprender aspectos comportamentais, como ética, gestão e capacidade de se relacionar em equipe”, revela Cristiane De Paula, consultora do CIEE no Ceará.