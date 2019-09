‘No mundo das empresas, você tem que mostrar iniciativa e interesse’

Quem está buscando capacitação para se inserir no mercado de trabalho ou conseguir a permanência nas empresas precisa se renovar. Antes, habilidades técnicas garantiam destaque em processos seletivos. Porém, hoje as empresas buscam novos diferenciais nos futuros talentos. Habilidades como liderança, criatividade, empatia e proatividade são aspectos cruciais nos recrutamentos.

“Nós temos que entender que não é mais conhecimento técnico que define a aprovação em alguma seleção ou permanecer dentro de uma empresa. As habilidades que definem são de comportamento, ao modo de ser, como voce é como individuo, sua criatividade, saber lidar com problemas, atuar em equipe. Tudo isso são aspectos que definem seu egresso no mercado de trabalho”, afirma Aurinele Freire, coordenadora de carreiras do Instituto Lodi (IEL Ceará).

Proatividade

Em relação aos jovens que estão buscando experiência profissional, Freire indica que mostrar vontade em aprender novas habilidades técnicas é um ponto positivo. Os recrutadores, segundo ela, observam essas características nos processos seletivos. “Geralmente procuram pessoas que tenham vontade de aprender. No mundo das organizações, você tem que mostrar iniciativa e interesse. Para entrar no mercado, a gente tem que se adaptar a esse meio, que é um ambiente que muda o tempo todo. E temos que ter capacidade de nos adaptarmos as necessidades das empresas”, conta.

Além disso, a capacidade de resolução de problemas e bom relacionamento em equipe também contam como fator preponderante para conseguir avançar em outras carreiras dentro de um ambiente corporativo. “Uma das capacidades técnicas que o profissional tem que ter é gestão de projetos. Em algum momento ele é chamado para liderar uma equipe, a desenvolver e acompanhar todas as etapas de um projeto de trabalho. As entregas hoje são muito estruturadas na forma de planos, que tem começo, meio e fim”, diz Freire.

Serviço

Pensando em contribuir com o desenvolvimento de novas carreiras, o Instituto Lodi (IEL Ceará), através do Programa Indústria de Talentos, promove amanhã (26), uma palestra gratuita para estagiários, estudantes e profissionais interessados em entender quais habilidades podem garantir o crescimento na carreira.

Programa Indústria de Talentos do IEL Ceará

Palestra “As habilidades que definem seu destino profissional”

Dia: 26/9/2019 (quinta-feira) – das 14h as 16h

Local: FIEC – Av. Barão de Studart, 1980, Aldeota