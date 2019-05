No mês de abril, Diesel comum e S-10 registram alta no CE, diz pesquisa

Pelo segundo mês seguido, o preço diesel subiu no mês de abril, nos postos no Ceará, obteve uma alta de 1,60%, de acordo com o Índice de Preços Ticket Log (IPTL). No mês passado, o diesel chegou a R$ 3,779 e o diesel S-10 em R$ 3,860 nos postos cearenses. No cenário nacional, o diesel e o diesel S-10 tiveram um aumento médio de 1%.

Já no Ceará, gasolina também foi um dos combustíveis que registrou significativa alta de 3,24%, permanecendo em R$ 4,740. A região nordestina também registrou uma elevação de 2,2%, com o litro comercializado a R$ 4,656. No País, a gasolina, com o litro vendido em média a R$ 4,587.

Além disso, preço do etanol também avançou 2,8%, em relação à média de março, no País. Entretanto, houve uma queda de 0,21% deste combustível no Ceará, com a permanência do etanol em R$3,798 em abril.

No contexto nacional, abril foi mais um período de aumento nos preços dos combustíveis, com exceção do gás veicular natural (GNV). Na contramão do reajuste, o GNV recuou cerca de 0,24% no Ceará, comparando os meses de abril e março, permanecendo com R$ 3,680.