No Ceará, mais de 300 lojas aderem a Semana do Brasil; confira a lista

Implementada com o objetivo de ser uma espécie de "Black Friday" brasileira, a Semana do Brasil teve início na última sexta-feira (6) e vai até o próximo domingo (15). Em Fortaleza, os descontos variam entre 10% e 70% de acordo com Cid Alves, presidente do Sindicato do Comércio Varejista e Lojista de Fortaleza (Sindilojas).
"As empresas estão aderindo, principalmente as grandes empresas estão oferecendo descontos e prazos dilatados em relação aos que estavam antes", afirmou Alves.
A semana do Brasil é uma ação do Governo Federal para aquecer as vendas em setembro, um mês que aponta menores resultados em vendas no País. Além dos descontos, as lojas podem fornecer outras condições de pagamento. Os descontos variam de acordo com as empresas e com cada produto.
Dólar dificulta
Apesar dos descontos, Cid Alves destaca que a alta do dólar contribuiu para dificultar o abatimento dos preço. "O que contribuiu nesses últimos dias para inviabilizar a melhora dos descontos é o produto importado, devido ao aumento do dólar de US$ 3,70 para US$ 4,20, um aumento muito grande", avaliou o presidente do Sindilojas.
Expectativas
O mercado se encontra otimista para esta semana, a perspectiva é um crescimento em torno de 7% a 10% nas vendas do comércio local. Em uma expectativa menos positiva, podemos esperar um incremento entre 6% a 7%.
Segundo Alves a liberação da folha de pagamento de algumas empresas deve ter um impacto positivo nas vendas sobretudo a partir do dia 9. Com a liberação dos R$ 500 do FGTS na próxima sexta-feira (13) a expectativa é que as vendas fiquem ainda mais aquecidas no final de semana.
Confira a lista das lojas participantes no Ceará:
ABIG PNEUS
ACAL HOME CENTER
4FÜN GIFT STORE
AGROPECUÁRIA OLIVEIRA
AGUA DE CHEIRO
ALINE ALBUQUERQUE VIEIRA ME
ALLBAGS
ANA CAROLINA DA SILVA FERREIRA 60373722338
ANTONIA SANDRA SOUZA DE ANDRADE
ANTONIO JOSE CAVALCANTE PAULINO
APACEL
ARAM PREMIUM
ARMAZENEM DO CONSUMIDOR
ARMAZÉM O PLINIO
ARTSOL
ASSISVEL CHEVROLET
ASSOPEÇAS
ATACAREJO TERRA SANTA
ATELIÊ ALINA ESTEVES
ATUAL FASHION
AUTO ESCOLA MOREIRA
AUTO NORTE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA
AUTO PECAS PUTIU
AUTO PEÇAS GUAXINIM
AUTO REPAR
AUTOESCOLA MOREIRA
B&C AÇOUGUES
BARRETO MOVEIS
BASTOS CAVALCANTE COMERCIAL E IMPORTADORA DE ÓCULOS
BAUAUTOS
BEACH PARK OPERADORA DE TURISMO LTDA
BEAR BRASIL
BIKE CENTER
BIKE SPORT
BIZZARRO GRIFES E MARCAS
BNB
BNB FI MULTIMERCADO LP
BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA
BNB PLUS FIC FI RF LP
BORBOLETA OUTLET
BORDADOS DO CEARÁ
BOUTIQUE KARLA KAROL
BOUTIQUE PRIMEIRISSIMA
BOUTIQUE SERRANA
BOUTIQUE SHEILA
BRUNELLE
C&F PROMOTORA
CAMISAS PQ?
CARIRI GARDEN SHOPPING
CARLOS EDUARDO CUNHA CAVALCANTE
CARMEL EXPRESS HOTEL
CARMEL MAGNA PRAIA HOTEL
CASA ANDRADE
CASA ANDRADE ARACOIABA
CASA DE VARIEDADES
CASA DIMETON
CASA DO CONFEITEIRO
CASA DO MARCENEIRO
CASA DOS RELOJOEIROS
CASA SÃO FRANCISCO/ BATURITÉ
CASA UCHOA
CASAS PROGRESSO
CASASHOW
CASTELAOELETRO
CASULO
CDL ORÓS
CDL TIANGUÁ
CDL ACOPIARA
CDL ARACATI
CDL DE VARJOTA
CDL DE VIÇOSA DO CEARA
CDL DO MACIÇO DE BATURITE
CDL JAGUARUANA
CDL MARANGUAPE
CDL VÁRZEA ALEGRE
CECOMIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI
CHIKA BIJUX
CICLEMOTOS
CINTIA VARIEDADES
COACH NEW YORK
CODISMAN R.L MATRIZ
CODISMAN W.S
COISAS E TAL
COLCHÃO & CONFORTO
COMERCIAL E IMPORTADORA VISÃO LTDA
COMERCIAL DE GAS OH
COMERCIAL DE GÁS PRINCESINHA DO LITORAL
COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA
COMERCIAL DE OCULOS ALFA LTDA
COMERCIAL DE OCULOS BETA FILIAL
COMERCIAL DE OCULOS DELTA LTDA
COMERCIAL DE OCULOS GAMA EIRELI
COMERCIAL DE ÓCULOS BETA LTDA
COMERCIAL E IMPORTADORA OMEGA FILIAL
COMERCIAL O FLÁVIO
COMERCIAL SOBRALENSE DE VEICULOS EIRELI
COMERCIAL VISONE LTDA MICRO EMPRESA
CONSTRUÇÃO HOME CENTER
CONSULTORIO ODONTOLOGICO CARNEIRO ARAUJO EIRELI
CONTROL P SOLUÇÕES GRÁFICAS
COOPCENTRAL
CREDFÁCIL VAREJO LTDA.
CURSO INTELECTOS
DAMAS FESTAS
DANTAS IMPORTADOS
DANTAS IMPORTADOS
DELTA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
DEPOSITO DO CONSUMIDOR
DEPÓSITO FLABRIEL
DICAMAS
DIMOLA ELETRO
DISTRIBUIDORA LEY MOVÉIS
DISTRIBUIDORA MANIA
DOCE MANIA
DR. MECÂNICO
DUCAR PORTAS E JANELAS
DUDU MOTO PEÇAS
DUNORTE MADEIRAS
EDITORA DINCE
ELETRONILDO
EMPORIO DO BOLO
EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A
EMPRESARIAL LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA.
EMPÓRIO FLORA PURA CRATO
ENCOM DESIGN - IDENTIDADE VISUAL - CONSULTORIA
ERIVANDO & CIDALIA MOTO PEÇAS
ESCOLA DE MÚSICA EMIL
ESCOLA JÚLIO RÊGO
ESPAÇO ÓTICA
ESSENTIAL PARFUMS
EXOTIC BLUE
FARMACIAS SÃO PAULO
FARMÁCIA FERNANDES
FARMÁCIAS SÃO PAULO
FARMÁCIA AMIGA DO TRABALHADOR
FARMÁCIA SANTA BRANCA
FCL VIAGENS E TURISMO
FEDERACAO DAS CAMARAS DE DIRIGENTES LOJISTAS DO CEARA
FIC CHIK
FORMOSA ÓTICA LTDA ME
FRANCISCO DE ASSIS CUNHA CAVALCANTE
FREITAS VAREJO
FRIGO CARNES
FUNDO DE PROMOCOES COLETIVAS DO RIOMAR SHOPPING FORTALEZA
GARAGE KAIZEN
GASTROVISION
GEOCOPY
GERLANIA FARIAS CENTRO ESTETICO
GLOBAL TRACKER RASTREADORES
GNC SUECIA FILIAL
GRANDE COREIA FILIAL W.S
GRANDE COREIA MATRIZ
HAUS FILIAL
HIPER MERCANTIL SANTA LUZIA
HIPER SÃO JOSÉ
HOLIDAY INN FORTALEZA
HOTEL BRASIL TROPICAL
HOTEL DIOGO
HOTEL GRAN MARQUISE
HOTEL IRACEMA TRAVEL
HOTEL PARQUE DAS FONTES
HOTEL PORTO D'ALDEIA
HOTEL PRAIA CENTRO
HOTEL SONATA DE IRACEMA
HOTEL VILLA MAYOR
IBYTE
ICAVEL IGUATU CAVALCANTE VEICULOS
ICONE COMUNICAÇÃO & MARKETING
IMPORTADORA COMERCIAL DE ÓCULOS SANTA RITA
INNOVATION 360
INSTITUTO FIEL
INSTITUTO MIX BEZERRA DE MENEZES
INSTITUTO MIX DE PROFISSOES - FORTALEZA CENTRO
INVESTSHOES
IONE NORTH SHOPPING FORTALEZA
IPLACE
J COLLOR
J MARTINS HAIR BOUTIK
J MARTINS PERFUMES
J PEREIRA PAZ ME
JNM.ELETRICA
JONEMA MÓVEIS
JOTUJE DISTRIBUIDORA LTDA
JS BOTTONS E BRINDES
JS FINNA PERFUMES
KAIZEN
KATYA VARIEDADES
KIPLING
LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA.
LA PLAZA MALL
LALÁ BUTIQUE
LELEO MÓVEIS
LEV'S CHURRASCARIA
LEVE ESTILO
LIS
LIS BABY E KIDS
LK CONSÓRCIOS
LOC SERVICE
LOJA SÃO MATEUS
LOJA ÓPION
LOJAS COMFORT
LOJAS ELETROLAR
LOJAS ELETROLAR
LOJAS MOVELAR
LOJÃO DOS MÓVEIS
LOKCTEC TECNOLOGIA
LOQUICENTER
LOURO VARIEDADES
LU VARIEDADES
LUCIANO ÓTICA
MAGAZINE GUERRA
MAHOGANY
MARESIA
MARINA PARK HOTEL
MARTA ENXOVAIS BABY
MARY MODAS
MATO NATU PRODUTOS NATURAIS
MERCADINHO AVENIDA
MERCADINHO PONTO DA ECONOMIA
MERCANTIL SAO LUIZ
MISTER LEON MODA MASCULINA
MIX MOVEIS E ELETROS
MODAS NO ATACADO
MOTEL UP CAMBEBA
MRS.ROB
NAUGUSTO E SÁVIA CABELEIREIROS
NOVA ONDA
NOVO RIO CARIRI
NUNCA CRESCI
NUTRIAL
O BOTICARIO
OLIVEIRA E CAVALCANTE COMERCIAL DE OCULOS LTDA- ME
ONE STORY
OPTICAS LUNA
ORPAM MAGAZINE
OTICA ARACATI
OTICA VENEZA
OTICA VISION
OTICAS ARIANA
PARAFUSÃO CONSTRUÇÃO
PETLAND FORTALEZA
PINDOGÁS COMERCIAL DE GÁS
PLANETA BEBÊ
PORTO DA ALDEIA
PRAMAR BIJUTERIAS
PRINTS PERSONALIZADOS
PROPOSTA EXACTA
RAIMUNDO AMARO
RAMOS VIDROS E DESIGN
RENATA COLCHOARIA
RESTAURANTE BRASIL TROPICAL
RIAN TECIDOS
RICARTE BOUTIQUE
RICHELIA OLIVEIRA CAVALCANTE
SAMUKA
SAN REMO BABY
SANDELLY
SANTA ROSA HOTEL
SANTÔNIO MÓVEIS
SAPATARIA NOVA
SELLENE MEGADIET
SERVIS
SG PROPAG COMUNICAÇÃO LTDA
SHOPPING BENFICA
SILVIA ELANE FELIX LOPES
SINDILOJAS FORTALEZA
SINDITINTAS FORTALEZA
SIRECOM CEARÁ
SNIPER EUSÉBIO
SOLAR MAGAZINE
SOLMAR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
STAR ÓTICA
STUDIO GEEK
SUAVE ELEGÂNCIA
SUPER ESTRELA
SUPER SÃO JOSÉ
SUPERMERCADO GRANJEIRO
SUPERMERCADO SÃO TOMÉ
TANIA OLIVEIRA CONCEITO
TENDTUDO PMÓVEIS
TERCEIRA CONQUISTA
TERCEIRA CONQUISTA / FEST MODA
TRUCK ESPRESS SERVICOS DE ALINHAMENTO
UNICENTER MARCENARIA
UNIFORÇA DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA
UNIMOVEIS - ELETRO
UP FACILITIES
USE OCULOS.BR
VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO
VESTE BEM E CALCE BEM
VESTE REVESTE
VESTUARIO E ACESSORIOS
VICTOR ALMEIDA
VINTAGY PAPELARIA & SERVIÇOS
VÍTORINO TURISMO
WORTH STORE
YES COSMETICS
ZERADO AUTOMÓVEIS
ÓPTICAS REDENÇÃO
ÓTICA MARIZA
ÓTICA NEUMA
ÓTICAS VISÃO