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No Ceará, mais de 300 lojas aderem a Semana do Brasil; confira a lista

Descontos ofertados chegam a 70%. Evento segue até o próximo domingo (15)

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semana do brasil
Esta é a primeira edição do evento de descontos, que foi criado aos moldes da "Black Friday" Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

Implementada com o objetivo de ser uma espécie de "Black Friday" brasileira, a Semana do Brasil teve início na última sexta-feira (6) e vai até o próximo domingo (15). Em Fortaleza, os descontos variam entre 10% e 70% de acordo com Cid Alves, presidente do Sindicato do Comércio Varejista e Lojista de Fortaleza (Sindilojas).

"As empresas estão aderindo, principalmente as grandes empresas estão oferecendo descontos e prazos dilatados em relação aos que estavam antes", afirmou Alves.

A semana do Brasil é uma ação do Governo Federal para aquecer as vendas em setembro, um mês que aponta menores resultados em vendas no País. Além dos descontos, as lojas podem fornecer outras condições de pagamento. Os descontos variam de acordo com as empresas e com cada produto.

Dólar dificulta

Apesar dos descontos, Cid Alves destaca que a alta do dólar contribuiu para dificultar o abatimento dos preço. "O que contribuiu nesses últimos dias para inviabilizar a melhora dos descontos é o produto importado, devido ao aumento do dólar de US$ 3,70 para US$ 4,20, um aumento muito grande", avaliou o presidente do Sindilojas.

Expectativas

O mercado se encontra otimista para esta semana, a perspectiva é um crescimento em torno de 7% a 10% nas vendas do comércio local. Em uma expectativa menos positiva, podemos esperar um incremento entre 6% a 7%.

Segundo Alves a liberação da folha de pagamento de algumas empresas deve ter um impacto positivo nas vendas sobretudo a partir do dia 9. Com a liberação dos R$ 500 do FGTS na próxima sexta-feira (13) a expectativa é que as vendas fiquem ainda mais aquecidas no final de semana.

Confira a lista das lojas participantes no Ceará:

ABIG PNEUS  
ACAL HOME CENTER  
4FÜN GIFT STORE  
AGROPECUÁRIA OLIVEIRA  
AGUA DE CHEIRO  
ALINE ALBUQUERQUE VIEIRA ME  
ALLBAGS  
ANA CAROLINA DA SILVA FERREIRA 60373722338  
ANTONIA SANDRA SOUZA DE ANDRADE  
ANTONIO JOSE CAVALCANTE PAULINO  
APACEL  
ARAM PREMIUM  
ARMAZENEM DO CONSUMIDOR  
ARMAZÉM O PLINIO  
ARTSOL  
ASSISVEL CHEVROLET  
ASSOPEÇAS  
ATACAREJO TERRA SANTA  
ATELIÊ ALINA ESTEVES  
ATUAL FASHION  
AUTO ESCOLA MOREIRA  
AUTO NORTE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA  
AUTO PECAS PUTIU  
AUTO PEÇAS GUAXINIM  
AUTO REPAR  
AUTOESCOLA MOREIRA  
B&C AÇOUGUES  
BARRETO MOVEIS  
BASTOS CAVALCANTE COMERCIAL E IMPORTADORA DE ÓCULOS  
BAUAUTOS  
BEACH PARK OPERADORA DE TURISMO LTDA  
BEAR BRASIL  
BIKE CENTER  
BIKE SPORT  
BIZZARRO GRIFES E MARCAS  
BNB  
BNB FI MULTIMERCADO LP  
BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA  
BNB PLUS FIC FI RF LP  
BORBOLETA OUTLET  
BORDADOS DO CEARÁ  
BOUTIQUE KARLA KAROL  
BOUTIQUE PRIMEIRISSIMA  
BOUTIQUE SERRANA  
BOUTIQUE SHEILA  
BRUNELLE  
C&F PROMOTORA  
CAMISAS PQ?  
CARIRI GARDEN SHOPPING  
CARLOS EDUARDO CUNHA CAVALCANTE  
CARMEL EXPRESS HOTEL  
CARMEL MAGNA PRAIA HOTEL  
CASA ANDRADE  
CASA ANDRADE ARACOIABA  
CASA DE VARIEDADES  
CASA DIMETON  
CASA DO CONFEITEIRO  
CASA DO MARCENEIRO  
CASA DOS RELOJOEIROS  
CASA SÃO FRANCISCO/ BATURITÉ  
CASA UCHOA  
CASAS PROGRESSO  
CASASHOW  
CASTELAOELETRO  
CASULO  
CDL ORÓS  
CDL TIANGUÁ  
CDL ACOPIARA  
CDL ARACATI  
CDL DE VARJOTA  
CDL DE VIÇOSA DO CEARA  
CDL DO MACIÇO DE BATURITE  
CDL JAGUARUANA  
CDL MARANGUAPE  
CDL VÁRZEA ALEGRE  
CECOMIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI  
CHIKA BIJUX  
CICLEMOTOS  
CINTIA VARIEDADES  
COACH NEW YORK  
CODISMAN R.L MATRIZ  
CODISMAN W.S  
COISAS E TAL  
COLCHÃO & CONFORTO  
COMERCIAL E IMPORTADORA VISÃO LTDA  
COMERCIAL DE GAS OH  
COMERCIAL DE GÁS PRINCESINHA DO LITORAL  
COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA  
COMERCIAL DE OCULOS ALFA LTDA  
COMERCIAL DE OCULOS BETA FILIAL  
COMERCIAL DE OCULOS DELTA LTDA  
COMERCIAL DE OCULOS GAMA EIRELI  
COMERCIAL DE ÓCULOS BETA LTDA  
COMERCIAL E IMPORTADORA OMEGA FILIAL  
COMERCIAL O FLÁVIO  
COMERCIAL SOBRALENSE DE VEICULOS EIRELI  
COMERCIAL VISONE LTDA MICRO EMPRESA  
CONSTRUÇÃO HOME CENTER  
CONSULTORIO ODONTOLOGICO CARNEIRO ARAUJO EIRELI  
CONTROL P SOLUÇÕES GRÁFICAS  
COOPCENTRAL  
CREDFÁCIL VAREJO LTDA.  
CURSO INTELECTOS  
DAMAS FESTAS  
DANTAS IMPORTADOS  
DANTAS IMPORTADOS  
DELTA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA  
DEPOSITO DO CONSUMIDOR  
DEPÓSITO FLABRIEL  
DICAMAS  
DIMOLA ELETRO  
DISTRIBUIDORA LEY MOVÉIS  
DISTRIBUIDORA MANIA  
DOCE MANIA  
DR. MECÂNICO  
DUCAR PORTAS E JANELAS  
DUDU MOTO PEÇAS  
DUNORTE MADEIRAS  
EDITORA DINCE  
ELETRONILDO  
EMPORIO DO BOLO  
EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A  
EMPRESARIAL LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA.  
EMPÓRIO FLORA PURA CRATO  
ENCOM DESIGN - IDENTIDADE VISUAL - CONSULTORIA  
ERIVANDO & CIDALIA MOTO PEÇAS  
ESCOLA DE MÚSICA EMIL  
ESCOLA JÚLIO RÊGO  
ESPAÇO ÓTICA  
ESSENTIAL PARFUMS  
EXOTIC BLUE  
FARMACIAS SÃO PAULO  
FARMÁCIA FERNANDES  
FARMÁCIAS SÃO PAULO  
FARMÁCIA AMIGA DO TRABALHADOR  
FARMÁCIA SANTA BRANCA  
FCL VIAGENS E TURISMO  
FEDERACAO DAS CAMARAS DE DIRIGENTES LOJISTAS DO CEARA  
FIC CHIK  
FORMOSA ÓTICA LTDA ME  
FRANCISCO DE ASSIS CUNHA CAVALCANTE  
FREITAS VAREJO  
FRIGO CARNES  
FUNDO DE PROMOCOES COLETIVAS DO RIOMAR SHOPPING FORTALEZA  
GARAGE KAIZEN  
GASTROVISION  
GEOCOPY  
GERLANIA FARIAS CENTRO ESTETICO  
GLOBAL TRACKER RASTREADORES  
GNC SUECIA FILIAL  
GRANDE COREIA FILIAL W.S  
GRANDE COREIA MATRIZ  
HAUS FILIAL  
HIPER MERCANTIL SANTA LUZIA  
HIPER SÃO JOSÉ  
HOLIDAY INN FORTALEZA  
HOTEL BRASIL TROPICAL  
HOTEL DIOGO  
HOTEL GRAN MARQUISE  
HOTEL IRACEMA TRAVEL  
HOTEL PARQUE DAS FONTES  
HOTEL PORTO D'ALDEIA  
HOTEL PRAIA CENTRO  
HOTEL SONATA DE IRACEMA  
HOTEL VILLA MAYOR  
IBYTE  
ICAVEL IGUATU CAVALCANTE VEICULOS  
ICONE COMUNICAÇÃO & MARKETING  
IMPORTADORA COMERCIAL DE ÓCULOS SANTA RITA  
INNOVATION 360  
INSTITUTO FIEL  
INSTITUTO MIX BEZERRA DE MENEZES  
INSTITUTO MIX DE PROFISSOES - FORTALEZA CENTRO  
INVESTSHOES  
IONE NORTH SHOPPING FORTALEZA  
IPLACE  
J COLLOR  
J MARTINS HAIR BOUTIK  
J MARTINS PERFUMES  
J PEREIRA PAZ ME  
JNM.ELETRICA  
JONEMA MÓVEIS  
JOTUJE DISTRIBUIDORA LTDA  
JS BOTTONS E BRINDES  
JS FINNA PERFUMES  
KAIZEN  
KATYA VARIEDADES  
KIPLING  
LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA.  
LA PLAZA MALL  
LALÁ BUTIQUE  
LELEO MÓVEIS  
LEV'S CHURRASCARIA  
LEVE ESTILO  
LIS  
LIS BABY E KIDS  
LK CONSÓRCIOS  
LOC SERVICE  
LOJA SÃO MATEUS  
LOJA ÓPION  
LOJAS COMFORT  
LOJAS ELETROLAR  
LOJAS ELETROLAR  
LOJAS MOVELAR  
LOJÃO DOS MÓVEIS  
LOKCTEC TECNOLOGIA  
LOQUICENTER  
LOURO VARIEDADES  
LU VARIEDADES  
LUCIANO ÓTICA  
MAGAZINE GUERRA  
MAHOGANY  
MARESIA  
MARINA PARK HOTEL  
MARTA ENXOVAIS BABY  
MARY MODAS  
MATO NATU PRODUTOS NATURAIS  
MERCADINHO AVENIDA  
MERCADINHO PONTO DA ECONOMIA  
MERCANTIL SAO LUIZ  
MISTER LEON MODA MASCULINA  
MIX MOVEIS E ELETROS  
MODAS NO ATACADO  
MOTEL UP CAMBEBA  
MRS.ROB  
NAUGUSTO E SÁVIA CABELEIREIROS  
NOVA ONDA  
NOVO RIO CARIRI  
NUNCA CRESCI  
NUTRIAL  
O BOTICARIO  
OLIVEIRA E CAVALCANTE COMERCIAL DE OCULOS LTDA- ME  
ONE STORY  
OPTICAS LUNA  
ORPAM MAGAZINE  
OTICA ARACATI  
OTICA VENEZA  
OTICA VISION  
OTICAS ARIANA  
PARAFUSÃO CONSTRUÇÃO  
PETLAND FORTALEZA  
PINDOGÁS COMERCIAL DE GÁS  
PLANETA BEBÊ  
PORTO DA ALDEIA  
PRAMAR BIJUTERIAS  
PRINTS PERSONALIZADOS  
PROPOSTA EXACTA  
RAIMUNDO AMARO  
RAMOS VIDROS E DESIGN  
RENATA COLCHOARIA  
RESTAURANTE BRASIL TROPICAL  
RIAN TECIDOS  
RICARTE BOUTIQUE  
RICHELIA OLIVEIRA CAVALCANTE  
SAMUKA  
SAN REMO BABY  
SANDELLY  
SANTA ROSA HOTEL  
SANTÔNIO MÓVEIS  
SAPATARIA NOVA  
SELLENE MEGADIET  
SERVIS  
SG PROPAG COMUNICAÇÃO LTDA  
SHOPPING BENFICA  
SILVIA ELANE FELIX LOPES  
SINDILOJAS FORTALEZA  
SINDITINTAS FORTALEZA  
SIRECOM CEARÁ  
SNIPER EUSÉBIO  
SOLAR MAGAZINE  
SOLMAR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA  
STAR ÓTICA  
STUDIO GEEK  
SUAVE ELEGÂNCIA  
SUPER ESTRELA  
SUPER SÃO JOSÉ  
SUPERMERCADO GRANJEIRO  
SUPERMERCADO SÃO TOMÉ  
TANIA OLIVEIRA CONCEITO  
TENDTUDO PMÓVEIS  
TERCEIRA CONQUISTA  
TERCEIRA CONQUISTA / FEST MODA  
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UNICENTER MARCENARIA  
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