No Ceará, mais de 300 lojas aderem a Semana do Brasil; confira a lista

Implementada com o objetivo de ser uma espécie de "Black Friday" brasileira, a Semana do Brasil teve início na última sexta-feira (6) e vai até o próximo domingo (15). Em Fortaleza, os descontos variam entre 10% e 70% de acordo com Cid Alves, presidente do Sindicato do Comércio Varejista e Lojista de Fortaleza (Sindilojas).

"As empresas estão aderindo, principalmente as grandes empresas estão oferecendo descontos e prazos dilatados em relação aos que estavam antes", afirmou Alves.

A semana do Brasil é uma ação do Governo Federal para aquecer as vendas em setembro, um mês que aponta menores resultados em vendas no País. Além dos descontos, as lojas podem fornecer outras condições de pagamento. Os descontos variam de acordo com as empresas e com cada produto.

Dólar dificulta

Apesar dos descontos, Cid Alves destaca que a alta do dólar contribuiu para dificultar o abatimento dos preço. "O que contribuiu nesses últimos dias para inviabilizar a melhora dos descontos é o produto importado, devido ao aumento do dólar de US$ 3,70 para US$ 4,20, um aumento muito grande", avaliou o presidente do Sindilojas.

Expectativas

O mercado se encontra otimista para esta semana, a perspectiva é um crescimento em torno de 7% a 10% nas vendas do comércio local. Em uma expectativa menos positiva, podemos esperar um incremento entre 6% a 7%.

Segundo Alves a liberação da folha de pagamento de algumas empresas deve ter um impacto positivo nas vendas sobretudo a partir do dia 9. Com a liberação dos R$ 500 do FGTS na próxima sexta-feira (13) a expectativa é que as vendas fiquem ainda mais aquecidas no final de semana.

Confira a lista das lojas participantes no Ceará:

