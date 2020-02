No Ceará, 1,054 milhão ainda não fez o saque imediato de R$ 998 do FGTS

O saque imediato de até R$ 998 das contas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) já permitiu o pagamento de R$ 785,81 milhões no Ceará até agora. O montante foi recebido por 1.770.000 trabalhadores de 2.824.000 que tem direito ao benefício no Estado. Outros 1.054.000 (ou 62,6%) ainda não efetuou a retirada, de acordo com o banco.

A Caixa prevê pagar R$ 963,3 milhões referentes ao saque imediato de R$ 998 do FGTS aos cearenses. No Brasil, 59 milhões dos 96 milhões de trabalhadores efetuaram a retirada de até R$ 998 do fundo na modalidade. Foram pagos R$ 27,5 bilhões de R$ 42,6 bilhões disponíveis para saque.

Quem ainda não fez a retirada tem até o dia 31 de março para ter acesso ao dinheiro do saque imediato. A liberação ocorreu em setembro do ano passado para correntistas da Caixa e em outubro para não correntistas e seguiu um calendário de pagamento de acordo com o mês de aniversário do trabalhador.

Caso o saque não seja efetuado até o dia 31 de março, o dinheiro deve retornar para as contas do FGTS com atualização monetária e juros correspondentes ao período em que estiveram disponíveis para saque.