Natal promete movimentar R$ 320 mi em Fortaleza; confira lista dos presentes mais procurados

Mesmo com uma Black Friday intensa em compras, o fortalezense se prepara para gastar em média R$ 388 em presentes de Natal. Segundo a pesquisa da Fecomércio-CE, divulgada nesta terça-feira (3) por meio do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Ceará (IPDC), esse período do ano irá movimentar R$ 320 milhões no comércio local, 4% a mais que em 2018.

O relatório aponta que 50,6% dos consumidores locais vão às lojas neste fim de ano, adquirindo uma média de 3,3 presentes por pessoas.

Entre os produtos mais requisitados estão vestuário e acessórios, com 65,7% das intenções. A procura mais acentuada foi pelos homens (67,6% de resposta afirmativa), com idade até 20 anos (67,6%) e da classe com renda familiar mensal entre três e seis salários mínimos (72,5%).

Além disso, completam o ranking dos artigos mais procurados para presentear: brinquedos (42,3%); calçados, cintos e bolsas (23,0%); itens de perfumaria e cosméticos (12,4%) e aparelhos de telefonia celulares e smartphones (5,8%).

Veja abaixo a lista completa:

1º Vestuário e acessórios

2º Brinquedos

3º Sapatos/Carteira/Cinto/Bolsas

4º Perfumaria/Cosméticos

5º Celular/Smartphone/Tablet

6º Artigos de cama, mesa e banho

7º Chocolates/Bombons

8º Eletrodomésticos (Fogão/geladeira, micro-ondas etc)

9º Artigos esportivos

10º Bebidas (Vinho, champanhe, whisky etc)

11º Cesta Natalina

12º Jóias/Relógios

13º Livros

14º Móveis/ Artigos de decoração

15º Eletroportáteis

16º Mochilas

17º Patins/Patinete/Skate/Bicicleta

18º Aparelho de som e imagem (Televisão, aparelho de DVD)

19 Vídeo game

Além da categoria, o maior motivador de compras este ano será a promoção.

Mais da metade dos entrevistados (53,7%) afirmaram que o desconto será o principal motivo para entrar nas lojas e, claro, também o preço (40,7%).

A disposição do fortalezense é gastar cerca de R$ 116 por presente, sendo que o grupo com renda familiar acima de seis salários mínimos tem a intenção de ultrapassar essa média com gastos em torno de R$ 316 por presente e um porta-malas cheio com cerca de 5,6 presentes.

De acordo com a pesquisa, a preferência será pelo pagamento à vista com dinheiro (59,1%), seguido pelo uso do cartão de crédito (50,3%). Quanto ao local de compra, destacam-se os shopping (48%), depois estão os centros comerciais (31,7%) e as lojas de rua (27,3%), indicando movimento intenso em todo o comércio.

Apesar da maioria não declarar dia específico para as compras (49,8%), 42,1% dos entrevistados mostrarem preferência pelos fins de semana.