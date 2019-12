Natal de Prêmios de Fortaleza sorteará desde casa mobiliada a viagem internacional

Com a chegada do mês com o maior volume de vendas, os consumidores terão um motivo a mais para comprar, e os lojistas, para vender. Nesta terça-feira (10), começa a campanha Natal de Prêmios Fortaleza, que irá sortear desde uma casa mobiliada a viagem internacional, prometendo aquecer o varejo da capital cearense e região metropolitana até o dia 30 de dezembro.

O presidente da Câmara de Dirigentes Logistas (CDL) de Fortaleza, Assis Cavalcante, destaca que a campanha já está consolidada no calendário comercial da cidade. Ele estima que nesse período o varejo registre crescimento de 6% a 7% nas vendas, na comparação com a edição do ano passado.

“Tivemos agora a Black Friday que deu um ânimo para o comércio e agora teremos o terceiro ano da campanha Natal de Prêmios Fortaleza que vai incrementar ainda mais o comércio. O varejo está animado e preparado para receber o consumidor. Esse ano vai ser bem diferente dos anos anteriores. Vai ser a festa do varejo”, afirma.

Neste ano, os consumidores que comprarem em estabelecimentos cadastrados na promoção vão concorrer a uma casa mobiliada, um caminhão de prêmios e uma moto Factor 125i, 0km da Yamaha. Já os vendedores dos três primeiros cupons sorteados com compra realizada com a bandeira Mastercard na máquina Rede ou Pop Credicard serão contemplados com três vales-compra de R$ 1 mil.

O proprietário da loja indicada no primeiro cupom sorteado com compra realizada com a bandeira Mastercard a máquina Rede ou Pop Credicard será contemplado com um pacote de viagem internacional de cinco dias com acompanhante para Buenos Aires. Os vencedores serão conhecidos em 7 de janeiro de 2020, durante sorteio realizado na sede da CDL de Fortaleza.

A cada R$ 40 em compras nas lojas participantes, o consumidor ganha um cupom. É possível dobrar as chances se o pagamento for efetuado na máquina da Rede ou Pop Credicard, e ainda pode triplicar ao realizar o pagamento com o cartão Mastercard, na máquina da Rede ou Pop Credicard e ganhar cinco cupons, se efetuar o pagamento no crediário da Rede.

Para finalizar a participação, os cupons poderão ser trocados na Praça do Ferreira ou por meio do site oficial da campanha, no qual o consumidor poderá acessar para fazer seu cadastro das notas fiscais.