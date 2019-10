Mutirão do Procon renegocia dívidas em até 95%

A partir do próximo dia 7 de outubro, os consumidores da Capital que tiverem alguma dívida em atraso poderão participar do mutirão de renegociação de dívidas do Procon Fortaleza. A ação acontece até o dia 11 deste mês no ginásio Paulo Sarasate e promete articular descontos de até 95% sobre o valor devido.

De acordo com o Procon, a estimativa é de que 1,2 mil negociações sejam feitas por dia, totalizando 6 mil ao término do mutirão. Esta é a sexta edição da ação e tem o maior número de empresas já reunidas para negociação de dívidas.

"Percebemos que, no ano passado, o mutirão superou todas as expectativas e ganhou uma proporção que não comporta mais ser realizado na sede do Procon, no Centro", justifica a diretora geral do órgão, sobre a mudança para o ginásio Paulo Sarasate.

No ano passado, quando promoveu um mutirão de renegociação de dívidas, o Procon superou os atendimentos de 2017 em 208%, somando 2.348 renegociações efetuadas entre 15 e 19 de outubro. A resolutividade chegou a 83% desse total.

Confira a lista de empresas

Financeiras:

Ativos SA

Bradescard

Bradesco Cartões

Caixa Econômica Federal

Losango Cartão

Fortbrasil

Omni Financeira

Itaú Unibanco (e empresas do grupo)

Luizacred

Hipercard Banco Múltiplo

Provar Negócios de Varejo

Fic Promotora de Vendas

Microinvest

Rede

Dibens Leasing

Marcep Corretagem de Seguros

Midway

Telecomunicação

Tim Celular

Claro TV

Claro Móvel

Net

Energia, água e esgoto

Cagece

Enel

Os consumidores que desejam renegociar suas dívidas devem levar RG, CPF, comprovante de residência e comprovante da dívida (extrato, fatura ou contrato). Os interessados podem obter mais informações no telefone 151.