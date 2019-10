Mutirão do Procon expande atendimento para receber 2 mil consumidores

Iniciado na última segunda-feira (07), o mutirão de renegociação de dívidas do Procon já recebeu consumidores com dívidas no valor de R$ 14 mil. Por conta da grande procura, o órgão decidiu expandir o atendimento para acolher mais consumidores que desejam tirar o nome da inadimplência. Entre quinta (10) e sexta-feira (11), a previsão é que sejam distribuídas mil senhas por dia.

Conforme a diretora do Procon Fortaleza, Cláudia Santos, o evento superou as expectativas. "No primeiro dia, atendemos cerca de 400 consumidores. Pedimos à nossa equipe mais agilidade e conseguimos ainda aumentar a quantidade de guichês, o que torna possível ampliar o atendimento", diz.

Santos pondera ainda que a demanda alta de consumidores comprova que o cidadão quer sair da situação de endividamento e recuperar crédito no comércio.

Oportunidade

Os descontos chegam em até 95%. Para participar das renegociações o consumidor deve apresentar os originais do RG, do CPF e do comprovante de residência. Além disso, deve apresentar um documento que comprove a relação com dívida, como faturas do cartão de crédito, cheque especial ou contrato com o banco.

A lista das empresas participantes está disponível no site do órgão. Também é possível obter informações sobre o Mutirão de Renegociação de Dívidas pelo telefone 151.

Serviço

Mutirão de Renegociação de Dívidas

Data: 7 a 11 de outubro

Horário: das 8h às 17h

Local: Ginásio Paulo Sarasate (Rua Ildefonso Albano, 2050 - Dionísio Torres). Entrada pela rua Antonio Augusto